“Eu quero que o negro tenha a mesma oportunidade que teu filho”, diz Lula

247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a democratização do acesso à educação é uma das principais missões de seu governo e defendeu políticas públicas de inclusão racial e social. Durante entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil, Lula destacou o crescimento da presença de estudantes negros nas universidades públicas brasileiras.

“Eu quero que o negro tenha a mesma oportunidade que teu filho”, afirmou.

Segundo Lula, o avanço da população negra no ensino superior é uma transformação histórica no país. “A USP era uma universidade de branco. Hoje 50% da USP é de meninos negros e pardos da periferia”, declarou.

O presidente afirmou sentir orgulho por ser o chefe de Estado sem diploma universitário que mais criou universidades e institutos federais no Brasil. “Esse país não tinha dentista negro, não tinha médico negro, não tinha caixa de banco negro”, disse.

Durante a entrevista, Lula também relembrou episódios de pobreza extrema vividos na infância. Contou que só comeu pão aos sete anos de idade, já em São Paulo, e afirmou que nunca teve dinheiro sequer para comprar chiclete.

“Eu tinha tudo para dar errado. Por que eu dei certo?”, questionou.

Segundo ele, sua trajetória reforça a importância das políticas públicas de inclusão social e educacional. Lula afirmou que pretende apresentar uma proposta para resolver definitivamente os problemas estruturais da educação brasileira nos próximos dez anos.

“Ou a gente resolve isso ou a gente não resolve”, declarou.

O presidente também defendeu escolas de tempo integral e a ampliação da alfabetização infantil. Segundo ele, educação não pode se limitar ao ensino tradicional.

“Nós temos que ensinar respeito, questão ambiental, igualdade entre homens e mulheres”, afirmou.

Lula ainda destacou a necessidade de combater o feminicídio e o racismo estrutural desde a infância. Para ele, educação e mudança cultural precisam caminhar juntas.

“O menino tem que aprender desde pequeno que ele não é superior à mulher”, disse.

Ao final da entrevista, o presidente afirmou que sua experiência de vida é a principal razão de sua preocupação com os mais pobres. “Eu sei como vive o povo pobre desse país”, declarou.