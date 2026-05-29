Flávio Bolsonaro aposta em intervenção dos EUA para chegar à Presidência, diz Ricardo Noblat

247 – O jornalista Ricardo Noblat afirmou que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) estaria disposto a aceitar uma intervenção dos Estados Unidos nos assuntos internos do Brasil caso isso favoreça seu projeto político de chegar à Presidência da República. A declaração foi feita em meio à repercussão da decisão do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de classificar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas.

Nas redes sociais, Noblat associou a atuação de integrantes da família Bolsonaro junto a autoridades e setores políticos norte-americanos a uma estratégia que, segundo ele, coloca interesses eleitorais acima da soberania nacional.

"A possibilidade de Flávio Bolsonaro se eleger presidente da República passa pela intervenção dos Estados Unidos nos negócios internos do Brasil, e ele está disposto a pagar esse preço. Simples assim", escreveu o jornalista.

A possibilidade de Flávio Bolsonaro se eleger presidente da República passa pela intervenção dos Estados Unidos nos negócios internos do Brasil, e ele está disposto a pagar esse preço. Simples assim. May 29, 2026

Debate sobre soberania ganha novo capítulo

A declaração ocorre em um momento de intensa discussão política sobre os desdobramentos da decisão anunciada por Washington. Lideranças governistas e parlamentares ligados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva vêm manifestando preocupação com os possíveis impactos da classificação das facções brasileiras como organizações terroristas, argumentando que a medida pode abrir espaço para formas de pressão e influência externa sobre o país.

Nesse contexto, Noblat sustenta que parte do campo bolsonarista estaria tratando a iniciativa norte-americana como uma oportunidade política, apesar das implicações que ela pode trazer para a autonomia das instituições brasileiras.

Relação entre bolsonarismo e governo Trump

A avaliação do jornalista reforça críticas que vêm sendo feitas por setores da esquerda e do governo federal à aproximação de integrantes da família Bolsonaro com o governo Trump e com grupos conservadores dos Estados Unidos.

Nos últimos meses, a presença de aliados bolsonaristas em Washington e as articulações junto a parlamentares e autoridades norte-americanas passaram a ser apontadas por adversários políticos como uma tentativa de internacionalizar disputas internas do Brasil.

Para Noblat, a questão central não está apenas na segurança pública ou no combate às facções criminosas, mas no uso de pressões externas como instrumento de disputa política doméstica.

Críticas à atuação de Flávio Bolsonaro

Ao afirmar que o senador estaria disposto a aceitar uma intervenção dos Estados Unidos nos assuntos internos do Brasil, Noblat eleva o tom das críticas dirigidas à família Bolsonaro e insere a discussão no campo da soberania nacional.

A declaração se soma a outras manifestações de jornalistas, parlamentares e lideranças políticas que vêm questionando a atuação de bolsonaristas junto ao governo norte-americano após a condenação de Jair Bolsonaro no inquérito da trama golpista e diante dos recentes movimentos políticos envolvendo integrantes de sua família.

Embora os apoiadores da medida defendam que a classificação do PCC e do Comando Vermelho fortalece o combate ao crime organizado, críticos argumentam que a iniciativa pode criar precedentes para formas de ingerência externa em assuntos que, segundo eles, devem permanecer sob responsabilidade exclusiva das instituições brasileiras.

Para Ricardo Noblat, a postura de Flávio Bolsonaro revela uma disposição de aceitar esse custo político em nome de um projeto de poder. Como resumiu o jornalista em sua publicação: "Simples assim".