Folha cobra explicações de Flávio Bolsonaro por 'intimidade estarrecedora com o mafioso Daniel Vorcaro'

247 - A divulgação de mensagens trocadas entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o empresário Daniel Vorcaro ampliou a crise política envolvendo o parlamentar. As conversas foram reveladas pelo site Intercept Brasil e repercutidas em um duro editorial publicado pela Folha de São Paulo nesta quinta-feira (14).

No texto, o jornal afirma que a relação entre Flávio Bolsonaro e o ex-controlador do Banco Master é “de estarrecer” e cobra esclarecimentos públicos do senador sobre sua proximidade com o empresário investigado por fraudes bilionárias.

Mensagens reveladas ampliam crise política

O editorial destaca que os diálogos mostram Flávio Bolsonaro cobrando valores milionários prometidos por Vorcaro para financiar o filme “Dark Horse”, produção sobre Jair Bolsonaro (PL), pai do senador.

Em uma das mensagens divulgadas, Flávio escreveu: “irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente.” A mensagem foi enviada em 16 de novembro do ano passado, um dia antes da prisão de Daniel Vorcaro por suspeita de tentativa de fuga.

O valor inicialmente prometido para o projeto audiovisual era de R$ 134 milhões. Após a prisão do empresário e o agravamento da crise envolvendo o Banco Master, o montante teria sido reduzido para R$ 61 milhões.

Filme sobre Jair Bolsonaro está no centro da polêmica

O editorial da Folha afirma que investigadores suspeitam de que o filme possa servir como mecanismo indireto de financiamento para a permanência do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos. O jornal considera plausível essa hipótese devido ao elevado orçamento previsto para a produção, comparado a grandes projetos cinematográficos de Hollywood.

A publicação também sustenta que o dinheiro utilizado por Vorcaro não seria patrimônio pessoal do empresário, mas recursos ligados ao que classificou como “o maior roubo da história do sistema financeiro nacional”, com impacto estimado em pelo menos R$ 60 bilhões.

Editorial relaciona Vorcaro a contratos milionários

A Folha ainda relaciona Daniel Vorcaro a contratos milionários firmados com figuras influentes da política e do Judiciário. Entre os casos citados estão um contrato de R$ 129 milhões com o escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes e repasses de R$ 35 milhões à família do ministro Dias Toffoli relacionados a um resort. O jornal também menciona pagamentos de R$ 6,1 milhões a um escritório ligado a familiares do ministro Ricardo Lewandowski.

Além disso, o editorial cita desembolsos milionários para empresas e consultorias ligadas ao ex-ministro Guido Mantega, ao governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), ao senador Jaques Wagner (PT), ao ex-prefeito ACM Neto (União Brasil), ao presidente do União Brasil, Antônio Rueda, e ao senador Ciro Nogueira (PP).

Reação de Flávio Bolsonaro é alvo de críticas

A reação do senador também foi criticada pelo jornal paulista. Segundo o jornal, Flávio Bolsonaro negou inicialmente qualquer relação com Vorcaro, mas depois afirmou que não havia irregularidade em solicitar recursos privados para um projeto sem uso de verba pública. Para o editorial, esse argumento perde força diante das suspeitas envolvendo a origem dos recursos administrados pelo empresário.

Ao encerrar o texto, a Folha afirma que “esse era o padrão rapace e inescrupuloso do "irmão" de Flávio Bolsonaro. Por isso o pré-candidato do PL deve explicações sobre a intimidade com o mafioso”.