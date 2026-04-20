Governo Lula ajusta sua comunicação – e acerta o tom (vídeo)

247 – O governo do presidente Lula passou a apostar numa comunicação mais direta, popular e objetiva para apresentar os resultados de sua gestão. Em novo vídeo, a administração federal reuniu, em pouco mais de dois minutos, uma sequência de indicadores econômicos e sociais para mostrar avanços na renda, no emprego, na produção, na educação, na saúde e na inclusão social.

A peça resume de forma ágil algumas das principais marcas do atual governo e busca traduzir, em linguagem simples, os efeitos concretos das políticas públicas sobre a vida da população. O eixo central da mensagem é claro: há mais emprego, mais renda, mais crédito, mais investimento e mais presença do Estado em áreas essenciais.

Logo na abertura, o vídeo destaca uma das mensagens de maior apelo popular do governo: “Quem ganha até R$ 5.000 não paga mais imposto de renda. É mais dinheiro no bolso do trabalhador e mais justiça pro Brasil crescer”. A formulação combina alívio tributário para a população de renda mais baixa e média com a defesa de um modelo de crescimento baseado em distribuição de renda.

Na mesma linha, o material sustenta que “a massa salarial é a maior da história” e que “o salário médio do brasileiro bateu recorde”. O objetivo é evidenciar que a economia não está sendo apresentada apenas por indicadores abstratos, mas por seus reflexos concretos no cotidiano das famílias brasileiras.

Emprego, renda e atividade econômica

Outro ponto central da comunicação é o mercado de trabalho. O vídeo afirma que “hoje o Brasil tem a menor taxa de desemprego da história. É mais gente trabalhando, mais dignidade chegando”. Ao associar emprego à dignidade, a peça reforça uma visão social do crescimento econômico, em que o trabalho aparece como instrumento de inclusão e de reconstrução da cidadania.

O material também elenca sinais de aquecimento da economia em diversos setores. Entre eles, destaca que “a indústria de transformação bateu recorde de exportação” e que “o mercado tem recorde de venda de veículos”. Em seguida, resume esse movimento com a frase: “Economia girando, Brasil andando”.

A infraestrutura ocupa papel relevante nessa narrativa. Segundo o vídeo, o País vive “o maior investimento em infraestrutura da história”, apresentado como sinônimo de “obra, emprego e desenvolvimento”. A mensagem procura mostrar que os investimentos públicos e privados têm efeito multiplicador, impulsionando a atividade econômica e gerando oportunidades.

Outro indicador lembrado é o “recorde de crédito imobiliário”, apontado como fator que permite a mais famílias realizar “o sonho da casa própria”. A menção reforça a tentativa de conectar os resultados econômicos a aspirações concretas da população, como moradia, consumo e melhoria de vida.

Educação, juventude e oportunidades

No campo educacional, o vídeo também procura mostrar expansão de oportunidades. A peça destaca que o ensino médio registra “recorde de inscrições”, o que significaria “mais jovens acreditando no futuro”. A formulação reforça a ideia de retomada da confiança entre a juventude brasileira.

O programa Pé-de-Meia também aparece entre os destaques. Segundo o vídeo, ele “está ajudando milhões de jovens a permanecer na escola”. Na sequência, a peça define o programa como “incentivo direto para estudar hoje e construir o futuro amanhã”. Trata-se de uma das apostas mais importantes do governo na área social, ao vincular permanência escolar a apoio financeiro.

O Bolsa Atleta é outro ponto citado. O vídeo afirma que o programa “bateu recorde” e o apresenta como “mais incentivo para quem leva o Brasil ao topo”. A menção amplia o escopo da comunicação governamental e procura demonstrar presença do Estado também na promoção do esporte e no apoio a talentos brasileiros.

A cultura também ganha espaço no material. Segundo a peça, “o Brasil tem mais salas de cinema do que nunca”, o que significaria “mais acesso à cultura para todo mundo”. A inclusão desse dado indica uma tentativa de mostrar que o governo não restringe sua atuação aos temas clássicos da economia, mas incorpora qualidade de vida e acesso a bens culturais.

Programas sociais, saúde e qualidade de vida

Entre os ganhos sociais listados, o vídeo destaca o Luz do Povo, apresentado como política que garante “energia para quem mais precisa” e representa “dignidade chegando a cada casa”. A escolha da palavra “dignidade” ajuda a consolidar a narrativa de inclusão social que percorre toda a peça.

Na mesma linha, o Gás do Povo é descrito como uma medida que garante “o botijão mais acessível” e oferece “alívio no orçamento das famílias”. O foco está no custo de vida e na tentativa de demonstrar que o governo atua para reduzir o peso das despesas básicas no bolso da população.

A saúde pública ocupa lugar de destaque no vídeo. O material afirma haver “recorde de cirurgias eletivas”, definido como “mais gente sendo atendida, mais saúde chegando”. Também menciona a Farmácia Popular ampliada, com “remédio acessível e cuidado chegando para quem precisa”.

O Sistema Único de Saúde também é exaltado. Segundo a peça, “o SUS bateu recorde de transplantes. É mais vida sendo salva todos os dias”. Ao enfatizar a capacidade do sistema público de saúde, o vídeo reforça uma marca histórica dos governos progressistas: a defesa do papel do Estado na garantia de direitos fundamentais.

Campo, comércio exterior e projeção do Brasil

O vídeo ainda elenca ganhos no campo e na logística. O governo afirma que “o maior plano safra da história já está em ação”, resumido como “força no campo e comida na mesa”. Em seguida, destaca “a maior safra de grãos da história do Brasil”, associando produção agrícola forte à ideia de um “país forte”.

Na infraestrutura logística, a peça menciona que “o Brasil bateu recorde na movimentação portuária”, o que representaria “mais comércio, mais desenvolvimento e o país cada vez mais conectado com o mundo”. A formulação procura mostrar um Brasil mais dinâmico e integrado às cadeias globais.

O turismo internacional também integra a lista de resultados apresentados. O vídeo fala em “recorde de turistas estrangeiros” e conclui: “O mundo quer conhecer o Brasil”. A mensagem busca valorizar a imagem externa do País e apontar que a recuperação econômica também tem reflexos sobre a atração internacional.

No conjunto, a nova comunicação do governo Lula acerta ao abandonar excessos de tecnicismo e organizar sua mensagem em torno de ganhos concretos. O vídeo elenca, de forma rápida e compartilhável, uma série de resultados: isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil, recordes de massa salarial e salário médio, menor desemprego da história, expansão do crédito imobiliário, investimento em infraestrutura, fortalecimento da educação, apoio à juventude, ampliação da saúde pública, incentivo ao esporte, avanço da cultura, políticas de inclusão social, recordes no campo, nos portos e no turismo.

Ao reunir esses elementos numa linguagem clara, o governo busca disputar a narrativa pública com uma comunicação mais eficiente e mais próxima da população.