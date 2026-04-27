Luciano Huck gera polêmica com 'piada' sobre imigração (vídeo)
Apresentador mencionou ICE ao falar da irmã de Milena e gerou constrangimento ao vivo
247 - Uma interação no Domingão com Huck, exibido no domingo (26), ganhou repercussão nas redes sociais após um comentário do apresentador sobre imigração nos Estados Unidos, direcionado à família de Milena Moreira, vice-campeã do BBB 26, gerando desconforto e críticas do público.
Durante o programa, que contou também com a presença de Ana Paula Renault e Juliano Floss, Luciano Huck mencionou a irmã de Milena, que vive nos Estados Unidos, e fez uma 'piada' envolvendo o serviço de imigração norte-americano (ICE). “A tua irmã está morando nos Estados Unidos. E está fugindo do ICE lá, não dá para ir e nem voltar, todo mundo com medo da imigração”, afirmou o apresentador.
A reação de Milena foi discreta. Sem responder verbalmente, ela apenas balançou a cabeça, em um gesto interpretado por internautas como sinal de constrangimento diante do comentário ao vivo.
O momento rapidamente viralizou nas redes sociais, especialmente na plataforma X (antigo Twitter), onde usuários criticaram a abordagem do apresentador.