Luciano Huck gera polêmica com 'piada' sobre imigração (vídeo)

247 - Uma interação no Domingão com Huck, exibido no domingo (26), ganhou repercussão nas redes sociais após um comentário do apresentador sobre imigração nos Estados Unidos, direcionado à família de Milena Moreira, vice-campeã do BBB 26, gerando desconforto e críticas do público.

Durante o programa, que contou também com a presença de Ana Paula Renault e Juliano Floss, Luciano Huck mencionou a irmã de Milena, que vive nos Estados Unidos, e fez uma 'piada' envolvendo o serviço de imigração norte-americano (ICE). “A tua irmã está morando nos Estados Unidos. E está fugindo do ICE lá, não dá para ir e nem voltar, todo mundo com medo da imigração”, afirmou o apresentador.

A reação de Milena foi discreta. Sem responder verbalmente, ela apenas balançou a cabeça, em um gesto interpretado por internautas como sinal de constrangimento diante do comentário ao vivo.

O momento rapidamente viralizou nas redes sociais, especialmente na plataforma X (antigo Twitter), onde usuários criticaram a abordagem do apresentador.

Luciano Hulk pra Tia Milena: "A tua irmã de saudades está morando nos Estados Unidos? E essa tá fugindo o ICE... Tão com medo da imigração"



Juro, ele é MUITO desnecessário, pesou até o clima. #Domingão pic.twitter.com/lqHE6LEq2P — thiago (@httpsrealitys) April 26, 2026