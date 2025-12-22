TV 247 logo
      Merval Pereira cobra explicação de Moraes após O Globo revelar suposto favorecimento do Banco Master

      Jornalista disparou após jornal informar que Moraes teria procurado o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, com o objetivo de favorecer o Master

      Merval Pereira (Foto: Reprodução/YouTube/O Globo)

      247 - O jornalista Merval Pereira cobrou nesta segunda-feira (22) um posicionamento oficial do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negando que o escritório de sua esposa, a advogada Viviane Barci de Moraes, tenha firmado contratos milionários com o Banco Master. 

      "O STF vira objeto de desconfiança do cidadão, à medida que o ministro Alexandre de Moraes não nega oficialmente que sua mulher tenha recebido milhões para trabalhar pelo banco Master", escreveu o jornalista em sua coluna em O Globo. 

      Mais cedo, o mesmo jornal, na coluna da jornalista Malu Gaspar, informou que Moraes teria procurado o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, com o objetivo de interceder em favor do Master, instituição que é alvo de investigações por suspeita de fraude. A reportagem também detalha o contrato de 129 milhões de reais firmado entre o escritório de Viviane Barci de Moraes e o Banco Master. 

