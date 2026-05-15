Na defensiva, Flávio Bolsonaro diz que programa de Huck, na Globo, recebeu R$ 160 milhões de Vorcaro (vídeo)

247 – O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou, em entrevista à GloboNews nesta quinta-feira (14), que um banco ligado ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro “botou R$ 160 milhões” no programa Domingão com Huck, exibido pela TV Globo. A declaração foi feita em meio às revelações sobre o financiamento do filme Dark Horse, que retrata a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Genteeee...

Que lapada!!!!!!!

Qdo Luciano Huck, com o aval da Globo, pegou 160 milhões com Vorcaro, sabiam que ele era enrolado???

Essa foi no estômago!



pic.twitter.com/feFwUp2AYQ May 15, 2026

Vorcaro foi preso em novembro de 2025 pela Polícia Federal, que investiga um suposto esquema bilionário envolvendo fraudes financeiras no Banco Master, lavagem de dinheiro, corrupção e tentativa de obstrução das investigações.

Na entrevista, Flávio Bolsonaro adotou um tom defensivo ao responder questionamentos sobre a relação entre o ex-banqueiro e o financiamento do longa-metragem ligado ao bolsonarismo. Em sua fala, o senador procurou comparar os aportes feitos no filme aos investimentos publicitários realizados por empresas ligadas a Vorcaro na mídia tradicional.

“É dinheiro sujo? Vocês sabiam da origem desse dinheiro?”, questionou Flávio aos jornalistas da GloboNews, ao citar os valores destinados ao programa comandado por Luciano Huck.

Em seguida, acrescentou: “Eu acho que não, acho que vocês agiram de boa-fé. Como eu também fui buscar de boa-fé”.

O senador também argumentou que o financiamento do filme sobre Jair Bolsonaro poderia ser interpretado como um investimento comercial legítimo. “Ele bota um dinheiro com a expectativa de receber um percentual em cima do lucro desse filme”, declarou.

As declarações ocorreram após a divulgação de mensagens e documentos obtidos pelo jornal The Intercept, que apontam que Daniel Vorcaro financiou o filme Dark Horse com pelo menos US$ 10,6 milhões. Segundo o veículo, os registros incluem comprovantes bancários, cronogramas de desembolso e cobranças relacionadas às parcelas previstas para a produção cinematográfica.

Ainda conforme a apuração, Vorcaro teria assumido o compromisso de investir um total de US$ 24 milhões no projeto, embora, segundo o Intercept, não existam evidências de que todas as parcelas tenham sido efetivamente pagas.

As investigações também revelaram contatos entre Vorcaro e figuras da mídia. Uma das mensagens encontradas no celular do ex-banqueiro mostra que ele participou de um jantar com Luciano Huck. A revista Veja informou ainda que o apresentador já atuou como “garoto-propaganda” do Will Bank, instituição que era controlada pelo Banco Master.

Daniel Vorcaro está no centro de uma investigação conduzida pela Polícia Federal sobre supostas fraudes financeiras bilionárias, além de suspeitas de lavagem de dinheiro, corrupção e tentativa de interferência nas apurações. O caso ganhou dimensão política após as revelações sobre os vínculos financeiros envolvendo o filme sobre Jair Bolsonaro e empresários ligados ao mercado financeiro.