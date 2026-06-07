PT aposta em Pedro Rousseff para 'guerra' contra o bolsonarismo nas redes

247 - O PT decidiu colocar o vereador de Belo Horizonte Pedro Rousseff (PT), sobrinho-neto da ex-presidente Dilma Rousseff, no centro de sua estratégia digital para a disputa eleitoral, com a missão de articular a militância online, defender o presidente Lula (PT) e reagir aos ataques da oposição nas redes sociais, relata a Veja.

A legenda avalia que a eleição de outubro tende a ser novamente apertada e que a disputa por narrativas nas plataformas digitais será decisiva. O ambiente é visto como um dos principais campos de batalha entre governistas e oposicionistas, especialmente diante da força de parlamentares com grande alcance online, como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

Nikolas, que soma 43 milhões de seguidores nas redes sociais, tornou-se uma peça estratégica para a pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), à Presidência da República. O deputado é tratado pelo PT como um dos principais adversários no campo digital, por sua capacidade de mobilizar apoiadores, pautar discussões e produzir conteúdos de forte repercussão.

Nos últimos dias, as redes foram tomadas por comentários, recortes de entrevistas e memes relacionados aos embates entre Brasil e Estados Unidos. Levantamentos feitos por empresas especializadas indicaram que, nesse episódio, prevaleceu a percepção governista de que o Brasil foi prejudicado pelos Estados Unidos por influência da família Bolsonaro.

Esse resultado foi comemorado por setores do PT e reforçou a aposta em Pedro Rousseff para coordenar a atuação digital do partido. O vereador mineiro, de 26 anos, foi escolhido para alinhar sua própria presença nas redes, onde reúne cerca de 2 milhões de seguidores, com a comunicação do PT e de influenciadores próximos ao governo.

“Dentro de uma guerra, cada um tem uma função. E a minha é ser o soldado de frente”, afirmou Pedro Rousseff à Veja.

A ascensão do vereador na estrutura partidária não está ligada diretamente ao parentesco com Dilma Rousseff. Desde que foi eleito, em 2024, Pedro vinha atuando como consultor do governo em ações digitais voltadas a momentos de crise. No início do ano, ele participou de uma reunião no Palácio do Planalto com Lula, a primeira-dama Janja da Silva e o ministro Sidônio Palmeira, chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência.

Na avaliação feita no Planalto, Pedro Rousseff teria chamado atenção por sua postura considerada irreverente e combativa. Ele relatou que foi convidado a “fazer na internet tudo aquilo que Lula não poderá fazer”.

A estratégia, de acordo com o vereador, é preservar o presidente de embates diretos nas redes e deixar a reação mais dura a cargo de aliados escalados para esse papel.

“O presidente, em certos casos, precisará ignorar o adversário e ter pessoas como eu, que atuem para colocar as coisas no lugar em nome dele”, disse Pedro Rousseff.

“A estratégia é deixar Lula focado em fazer entregas, em anunciar investimentos, em dar notícias boas sempre que possível. Quem tem que ir para o combate, para o bate-boca, para o enfrentamento sou eu. É para isso que fui escalado”, acrescentou.

A atuação lembra, em parte, a função exercida na campanha de 2022 pelo deputado André Janones (Rede-MG). Naquele período, Janones ganhou protagonismo na militância digital pró-Lula, mas depois perdeu espaço em meio a controvérsias, incluindo notícias sobre suposto confisco de salários de funcionários de seu gabinete, prática conhecida como rachadinha.

Agora, Pedro Rousseff será responsável por responder a ataques virtuais, defender Lula e tentar organizar a militância digital do PT. Para isso, criou um grupo de WhatsApp com mais de 400 influenciadores alinhados ao governo. O espaço foi batizado de “guerrilha” e deverá servir para difundir conteúdos e orientar ações nas redes sociais.

“Apareceram fake news, crítica ou qualquer ataque ao presidente, a gente entra em campo”, afirmou o vereador.

O principal alvo político dessa articulação é Flávio Bolsonaro. O caso envolvendo o Banco Master foi tratado como um dos primeiros testes da nova engrenagem digital. Após a notícia dep que o senador pediu dinheiro ao dono do banco, Daniel Vorcaro, para financiar uma cinebiografia de seu pai, Jair Bolsonaro (PL), o grupo foi acionado.

A Palver, empresa de tecnologia que monitora em tempo real mais de 100 mil grupos de WhatsApp e Telegram, identificou que 62% das mensagens sobre a relação entre Flávio Bolsonaro e o Banco Master nas duas plataformas foram críticas ao candidato do PL. A avaliação entre aliados do governo foi de que a operação digital teve resultado positivo.

Outro teste citado pela reportagem ocorreu depois do anúncio do governo dos Estados Unidos de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. A medida foi elogiada por oposicionistas nas redes, enquanto a articulação governista impulsionou manifestações que apresentavam a decisão como uma ameaça à soberania brasileira.

De acordo com levantamento da Palver mencionado pela Veja, mais de 59% das mensagens monitoradas pela empresa foram desfavoráveis à decisão norte-americana.

“As pessoas são contra a intervenção americana, a ameaça que é difundida pelos grupos de esquerda”, avaliou Luis Fakhouri, um dos responsáveis pela consultoria.

Do lado da oposição, a pré-campanha de Flávio Bolsonaro também prepara uma estrutura dedicada à disputa digital. Segundo a reportagem, o PL deve montar um bunker em São Paulo para centralizar ações virtuais. O grupo contará com doze pessoas e terá como atribuições promover ataques, acompanhar publicações de adversários e organizar respostas.

A coordenação da pré-campanha quer que Nikolas Ferreira funcione como uma referência para essa equipe. A presença do deputado mineiro nesse papel tende a ampliar o confronto com o PT, que já o escolheu como um dos principais alvos da estratégia digital.

“Nikolas é um político muito perigoso. Ele não tem ética nem moral. Temos que enfrentá-lo”, declarou Pedro Rousseff.

A rivalidade entre Pedro Rousseff e Nikolas Ferreira também tem dimensão local. Ambos são de Minas Gerais, mantêm posições políticas opostas, trocam acusações públicas, enfrentam disputas judiciais e devem concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados em outubro.

A diferença de alcance nas redes, no entanto, ainda é expressiva. Nikolas possui cerca de vinte vezes mais seguidores do que Pedro Rousseff. A disputa entre os dois já teve novos capítulos recentes, incluindo uma publicação do deputado do PL em que, ao comentar o acolhimento de uma denúncia de difamação contra o vereador, substituiu a imagem do petista pela figura de um asno.

Com a campanha ainda em fase inicial, a movimentação de PT e PL indica que a batalha digital será um dos eixos centrais da disputa eleitoral. De um lado, o PT aposta em Pedro Rousseff para proteger Lula, coordenar influenciadores e responder a adversários. Do outro, a oposição organiza sua própria estrutura para monitorar, reagir e ampliar a presença nas plataformas.