Putin lança RT na Índia e diz que só países que temem a verdade fecham a emissora russa

247 – O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta sexta-feira (5) que países que decidiram restringir ou encerrar operações da RT o fazem “por medo da verdade”. A declaração ocorreu durante o lançamento do canal RT India, parte da agenda oficial de sua visita de Estado ao país. As informações são do RT Brasil.

Segundo Putin, o avanço internacional da emissora tem gerado reações de governos que, segundo ele, não querem que a RT difunda sua linha editorial. “É porque a Russia Today é a fonte de informação mais imparcial possível. Está totalmente focada em servir os interesses dos seus telespectadores. (...) Antes de tudo, [ela] busca transmitir a seus ouvintes e espectadores informações verdadeiras sobre nosso país e sobre o que acontece no mundo”, afirmou.

Expansão estratégica da RT no cenário global

A cerimônia em Nova Délhi contou também com Margarita Simonyan, diretora do grupo RT, que tem ressaltado o crescimento da emissora mesmo diante de tentativas de bloqueio em diversos países. Fundada em 2005, a RT transmite hoje em inglês, árabe, espanhol, alemão e sérvio, além de manter portais digitais em oito idiomas. Também produz conteúdos em chinês para plataformas como Weibo e Douyin e opera em redes sociais indianas em hindi.

O vice-primeiro-ministro da Rússia, Denis Mánturov, já havia considerado “lógico” o reforço da cooperação midiática entre Rússia e Índia, destacando que isso permitirá “cobrir detalhadamente os acontecimentos das relações russo-indianas e refletir de forma objetiva o papel cada vez mais importante de nossos países no mundo multipolar atual”.

Simonyan também lembrou que o público da RT segue crescendo: a emissora lidera audiência em países africanos, inaugurou um canal na Sérvia e agora estreia sua operação televisiva na Índia.