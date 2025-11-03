TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Mídia

      "Ser antissionista não é ser antissemita", destaca Breno Altman

      10ª Vara Criminal Federal de São Paulo rejeitou denúncia do Ministério Público Federal contra o jornalista

      "Ser antissionista não é ser antissemita", destaca Breno Altman (Foto: Divulgação)

      247 - A Justiça Federal de São Paulo rejeitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF) contra o jornalista Breno Altman, que havia sido acusado de crime de antissemitismo com base na Lei 7.716/89. A decisão, proferida pelo juiz Sílvio Gemaque, da 10ª Vara Criminal Federal, considerou que críticas políticas ou ideológicas ao Estado de Israel não configuram racismo.

      Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

      Em artigo publicado no domingo (2) na Folha de S. Paulo, Altman afirmou que o magistrado desfez uma “tradicional manobra do lobby israelense, baseada na falsa equiparação entre o combate ao sionismo e o racismo antijudaico”.

      Decisão judicial e liberdade de expressão

      O caso teve início após uma representação da Confederação Israelita do Brasil (Conib), que motivou o procurador Maurício Fabretti a denunciar Altman por supostas publicações antissemitas nas redes sociais. A acusação, segundo o jornalista, surgiu “em pleno genocídio palestino” e causou indignação pública.

      O juiz Gemaque, ao analisar a denúncia, destacou: “A mera crítica política, histórica ou ideológica a um Estado, ainda que severa, não configura racismo.” O magistrado afirmou ainda que expressões dirigidas a “dirigentes sionistas” são críticas a uma ideologia política, e não a um grupo religioso ou étnico. Assim, concluiu que “não se confundem com o discurso de ódio contra o povo judeu”.

      Repercussão e solidariedade

      Altman abdicou do sigilo processual para tornar o caso público e recebeu amplo apoio de colegas e intelectuais. Um manifesto liderado pelo jornalista Juca Kfouri e pelo escritor Afonso Borges reuniu mais de 20 mil assinaturas em solidariedade. “Serei eternamente grato pela solidariedade e, mais que tudo, pelo engrandecimento da causa palestina”, declarou Altman.

      A defesa do jornalista, conduzida pelos advogados Fernando Hideo Lacerda e Pedro Serrano, foi elogiada por Altman como “brilhante”. O magistrado, ao separar antissionismo e antissemitismo, reforçou que a liberdade de expressão deve ser preservada como valor constitucional.

      Antissionismo e crítica ao sionismo

      Em seu texto, Altman argumentou que o sionismo é “uma corrente ideológica do judaísmo, baseada na construção de um Estado de supremacia étnica e na colonização da Palestina”, e que rejeitar essa doutrina não equivale a nutrir ódio contra judeus. “Ser antissionista não é ser antissemita, da mesma forma que ser antinazista não era ficar contra os alemães”, escreveu.

      O jornalista lembrou ainda sua origem familiar marcada pelo Holocausto e disse repudiar o uso dessa tragédia para justificar políticas de Israel contra os palestinos. “Muitos judeus, como eu, repelem que essa tragédia seja manipulada para justificar a existência de um regime racista e colonial”, afirmou.

      Resistência palestina e contexto internacional

      Embora o juiz tenha mantido uma das denúncias — a de suposta “apologia ao crime” por elogiar a resistência palestina —, Altman se disse confiante de que ela também será arquivada. Ele observou que a Organização das Nações Unidas (ONU) e o governo brasileiro não classificam o Hamas como grupo terrorista e ressaltou que, na Corte Internacional de Justiça, “quem responde pelo mais grave dos crimes — o de genocídio — é o Estado de Israel, não a organização islâmica”.

      Para Altman, a decisão judicial representa um marco na defesa da liberdade de expressão e no reconhecimento da legitimidade da causa palestina. “Acende-se a luz quando um juiz tem a estatura de se colocar ao lado da humanidade, em hora tão decisiva”, concluiu.

      Artigos Relacionados

      Tags