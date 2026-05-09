'A vitória sempre será nossa', diz Putin em cerimônia pelo 81º aniversário da derrota do nazismo

247 - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, participou nesta sexta-feira (9) do tradicional desfile militar na Praça Vermelha, em Moscou, em celebração ao 81º aniversário da vitória soviética na Segunda Guerra Mundial.

Segundo a Sputnik Brasil, dDurante a cerimônia do chamado Dia da Vitória, uma das datas mais importantes do calendário russo, Putin homenageou veteranos, exaltou o papel da União Soviética na derrota da Alemanha nazista e relacionou o legado histórico soviético às atuais ações militares da Rússia. Em um dos principais momentos do discurso, o presidente afirmou que “a vitória sempre foi e sempre será nossa”, disse

Putin também destacou a importância simbólica da data para a população russa. “Celebramos com sentimentos de orgulho e amor pelo nosso país. Compreendemos nosso dever comum de proteger os interesses e o futuro da pátria”, declarou.

Papel soviético na derrota do nazismo

Ao longo do pronunciamento, Putin reforçou a narrativa histórica de que a União Soviética teve papel decisivo na derrota do nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. “Lembraremos sempre a façanha do povo soviético: o fato de que foi ele quem deu a contribuição decisiva para a derrota do nazismo”, afirmou.

O presidente russo também mencionou o ataque da Alemanha nazista à União Soviética em 22 de junho de 1941, classificando a data como uma das mais trágicas da história do país. Segundo Putin, os nazistas tinham como objetivo destruir a cultura soviética e promover o extermínio dos povos que integravam a União Soviética.

“Parece que os estrategistas nazistas levaram tudo em conta meticulosamente. Exceto uma coisa: o que é chamado de caráter russo e a força de espírito do povo soviético”, disse.

Homenagem aos mortos e defesa da unidade nacional

Durante a cerimônia, Putin prestou homenagem aos soldados mortos em combate, às vítimas da fome e da ocupação nazista, além dos civis que atuaram na retaguarda soviética durante a guerra. Após a homenagem, foi realizado um minuto de silêncio na Praça Vermelha.

O presidente também afirmou que a memória da vitória soviética continua inspirando os militares russos envolvidos na atual operação militar conduzida pelo país. “A grande façanha de uma geração de vencedores inspira os guerreiros que hoje cumprem as missões da operação militar especial”, declarou.

Putin ainda afirmou que os soldados russos enfrentam “uma força armada agressiva, apoiada por todo o bloco da OTAN”.

Putin relaciona guerra histórica ao cenário atual

No discurso, o líder russo destacou o papel de engenheiros, cientistas, operários e trabalhadores da indústria militar no desenvolvimento de novos equipamentos bélicos.

Segundo ele, a união da sociedade russa é um dos fatores centrais para o país enfrentar os desafios atuais. “A chave para o sucesso é a nossa força moral, a nossa coragem e o nosso valor, a nossa coesão e a nossa capacidade de suportar tudo”, afirmou.

Ao encerrar o pronunciamento, Putin voltou a enfatizar a ideia de unidade nacional e vitória militar. “Acredito firmemente que nossa causa é justa! Estamos juntos! A vitória sempre foi e sempre será nossa!”, concluiu.

A cerimônia na Praça Vermelha contou com desfile de tropas, equipamentos militares e sobrevoo de aeronaves russas, incluindo caças Su-30 e MiG-29.