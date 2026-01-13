Agência de inteligência do Irã encontra armas e explosivos dos EUA em residências

247 - Autoridades do Irã anunciaram a apreensão de armas e equipamentos explosivos de origem norte-americana que estariam escondidos em diversas residências no país. Segundo a agência de inteligência iraniana, o material foi encontrado em imóveis utilizados por integrantes de células internas, apontadas como responsáveis por armazenar armamentos para ações de sabotagem e violência.

De acordo com a Al Jazeera, a operação ocorre em meio ao aumento das tensões internas e regionais, com o governo iraniano reforçando acusações de interferência estrangeira nos protestos e distúrbios registrados ao longo dos últimos dias no país.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou anteriormente que as autoridades possuem gravações com vozes vindas do exterior que estariam orientando manifestantes dentro do território iraniano. Segundo ele, os registros reforçam a avaliação oficial de que há coordenação internacional por trás de parte das mobilizações.

Autoridades iranianas também acusam diretamente os Estados Unidos e Israel de atuarem na infiltração de “agentes estrangeiros” no país. A avaliação do governo é que essas ações teriam como objetivo provocar instabilidade interna e criar um cenário que pudesse justificar uma eventual escalada militar contra o Irã.