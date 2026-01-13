Irã rejeita ameaça de ataque militar, enquanto EUA pedem que seus cidadãos deixem o país

247 - O governo iraniano rechaçou nesta segunda-feira as ameaças militares dos EUA, enquanto o ggoverno Trump emitiu um alerta aos seus cidadãos para que deixem o Irã imediatamente. A informação foi divulgada em um alerta de segurança publicado nesta terça-feira (13) pela Embaixada Virtual dos EUA no Irã, argumentando que os protestos estão em escalada, resultando em prisões e violência.

A recomendação ocorre em um contexto de crescente tensão política e diplomática, com o Irã, cujo governo assegura estar preparado para qualquer movimento de Donald Trump, o atual presidente dos Estados Unidos.

Reportagem da Al Jazeera aponta que o clima de tensão entre o Irã e os EUA se reflete também em símbolos exibidos nas ruas da capital iraniana. Em Teerã, um outdoor com caixões cobertos por bandeiras dos Estados Unidos e de Israel foi visto na segunda-feira, evidenciando o grau de tensão que acompanha a atual onda de protestos e o agravamento das relações entre os países.