Após intensificação das ameaças de Trump, EUA alertam cidadãos a sair do Irã

247 - Os Estados Unidos emitiram nesta segunda-feira (12) um alerta recomendando que cidadãos estadunidenses deixem o Irã "imediatamente". O alerta foi emitido devido ao cenário de instabilidade no país, com protestos que se espalharam por mais de 100 cidades iranianas e à intensificação das ameaças e agressões estadunidenses. Também nesta segunda-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que qualquer país que mantenha relações comerciais com o Irã será submetido a uma tarifa de 25% sobre todos os negócios realizados com os EUA.

Segundo o jornal O Globo, o aviso foi emitido pelo Escritório de Interesses que os EUA mantêm na embaixada da Suíça em Teerã, capital iraniana, responsável pela representação diplomática estadunidense no país desde o rompimento das relações bilaterais em 1980, após a Revolução Islâmica.

Intensificação dos protestos e cenário de instabilidade

Segundo o alerta, os protestos vêm se intensificando e podem resultar em confrontos, prisões e feridos. O documento aponta que medidas de segurança foram reforçadas, com fechamento de estradas, interrupções no transporte público e bloqueios no acesso à internet. O governo iraniano também restringiu o acesso a redes móveis, linhas fixas e o acesso à internet nacional, enquanto companhias aéreas reduziram ou suspenderam voos de e para o país.

"O governo iraniano restringiu o acesso a redes móveis, fixas e à internet nacional. As companhias aéreas continuam limitando ou cancelando voos de e para o Irã", diz um trecho do comunicado. Diante desse cenário, as autoridades americanas orientam que cidadãos dos EUA considerem deixar o país por via terrestre, em direção à Armênia ou à Turquia, caso seja seguro fazê-lo.

Escalada de tensões

O alerta é emitido após repetidas declarações de Donald Trump, que afirmou que os Estados Unidos podem agir "muito duramente" contra o Irã. No domingo (11), a bordo do avião presidencial Air Force One, o presidente disse que representantes do regime iraniano procuraram autoridades estadunidenses para discutir uma possível negociação, mas advertiu que Washington pode agir antes de qualquer encontro.

"Estamos analisando isso com muita seriedade. Os militares estão analisando isso, e estamos considerando algumas opções muito fortes. Tomaremos uma decisão", afirmou Trump.

Posição do Irã

Nesta segunda-feira, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, declarou que o país está disposto a negociar com os Estados Unidos, mas também preparado para um conflito. "A República Islâmica do Irã não busca a guerra, mas está totalmente preparada para ela", disse durante discurso a embaixadores estrangeiros em Teerã. Ele também acusou Israel e os EUA de estimularem os protestos. "Também estamos prontos para negociações justas, com igualdade de direitos e baseadas no respeito mútuo", ressaltou mais à frente.