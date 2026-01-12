Grupo armado iraquiano manda recado aos EUA: 'guerra contra Irã não é brincadeira'

247 - O grupo armado iraquiano Kata'ib Hezbollah enviou um recado aos Estados Unidos e afirmou que uma guerra contra o Irã não seria "uma brincadeira". Existe uma "nova página no conflito entre as frentes do Verdadeiro e do Falso", acrescentou a entidade, convocando combatentes para se ficarem ao lado do povo iraniano.

O Iraque tem fortes ligações com o Irã, que apoia o Kata'ib Hezbollah. O secretário-geral do grupo, Abu Hussein Al-Hamidawi, assinou o texto. Os relatos foram publicados nesta segunda-feira (12) no Portal Uol.

Segundo o Kata'ib Hezbollah, o mundo inteiro identifica o "comportamento criminoso e abordagem hostil [dos EUA] em relação aos povos livres que rejeitam a arrogância imperialista" do país presidido por Donald Trump.

Conforme a HRANA (Human Rights Activists News Agency), pelo menos 10.675 pessoas foram presas. Mais de 500 pessoas morreram nas mobilizações, que pedem melhorias na condução da economia. A organização registrou 490 manifestantes e 48 membros das forças de segurança mortos.

O governo do Irã vem denunciando que os EUA, país presidido por Donald Trump atualmente, estão ajudando a incentivar protestos contra a gestão iraniana.