Alto oficial do Exército russo morre após explosão de carro em Moscou

247 – O chefe do Departamento de Treinamento Operacional do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, tenente-general Fanil Sarvarov, morreu na manhã desta segunda-feira (22) após a explosão de seu veículo em um estacionamento no sul de Moscou. A informação foi divulgada pela RT, com base em comunicado oficial do Comitê de Investigação da Rússia.

Segundo a porta-voz do órgão, Svetlana Petrenko, a explosão foi provocada por um dispositivo explosivo instalado sob o carro do oficial militar de alta patente. As autoridades russas abriram uma investigação criminal para apurar o assassinato, tratado desde o início como um atentado direcionado.

De acordo com Petrenko, os investigadores realizam uma série de diligências, incluindo a análise de imagens de câmeras de segurança, exames periciais no local da explosão e a coleta de depoimentos de testemunhas. O objetivo é reconstruir a dinâmica do ataque e identificar os responsáveis.

Em declaração à imprensa, a porta-voz afirmou que diferentes linhas de investigação estão sendo consideradas pelas autoridades russas.

“Os investigadores estão considerando várias teorias sobre o assassinato. Uma delas é que o crime foi orquestrado por agências de inteligência ucranianas”, enfatizou Petrenko.

O atentado ocorre em um contexto de forte tensão entre Rússia e Ucrânia, marcado por confrontos militares e ações de sabotagem atribuídas, por Moscou, a serviços de inteligência adversários. Até o momento, não houve manifestação oficial de autoridades ucranianas sobre as acusações levantadas pela investigação russa.

A morte de Sarvarov representa um dos episódios mais graves envolvendo a cúpula militar russa em território da capital, ampliando o clima de alerta das forças de segurança e reforçando a narrativa de que o conflito extrapola as frentes de batalha e alcança o interior do país.