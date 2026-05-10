Analista indiano destaca sucesso da viagem de Lula aos Estados Unidos

247 – O jornalista e analista internacional Shobhan Saxena, em artigo publicado no jornal indiano The Hindu, destacou a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos Estados Unidos como uma vitória diplomática para o Brasil. Segundo a análise, Lula conseguiu avançar em negociações estratégicas com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reforçando a posição brasileira nas disputas globais envolvendo comércio, minerais críticos e soberania nacional.

A visita-relâmpago de Lula a Washington, anunciada poucos dias antes do encontro oficial, provocou intensa repercussão política no Brasil. O clima ganhou ainda mais tensão após a ida de Flávio Bolsonaro a Miami na véspera da reunião entre Lula e Trump, alimentando especulações sobre possíveis impactos da viagem no cenário político brasileiro.

Enquanto representantes da extrema direita brasileira buscavam aproximação com aliados conservadores norte-americanos, Lula chegou aos Estados Unidos com uma agenda centrada em temas estratégicos para o Estado brasileiro, como tarifas comerciais, investimentos em minerais raros e o papel do Brasil no equilíbrio geopolítico entre Estados Unidos e China.

Lula reforça soberania brasileira em encontro com Trump

Apesar das tensões acumuladas nos últimos meses entre Brasília e Washington, Donald Trump recebeu Lula de maneira cordial na Casa Branca. Os dois líderes participaram de uma longa reunião de cerca de três horas.

Após o encontro, Trump classificou as conversas como “muito boas” e descreveu Lula como um líder “muito dinâmico”. O presidente brasileiro também avaliou positivamente a reunião.

"Saio da reunião satisfeito. Não tenho assunto proibido. A única coisa da qual não abrimos mão é da nossa democracia e da nossa soberania", afirmou Lula.

Segundo Shobhan Saxena, o uso recorrente da palavra “soberania” por Lula teve peso político relevante durante a visita, especialmente diante das pressões norte-americanas em temas comerciais e estratégicos.

Tarifas comerciais entram na pauta bilateral

Um dos principais assuntos tratados no encontro foi a política tarifária dos Estados Unidos contra produtos brasileiros. O governo Trump havia imposto tarifas de 50% sobre mercadorias brasileiras em 2025, elevando as tensões entre os dois países.

Também gerava preocupação em Brasília a investigação aberta por Washington sobre o PIX, sistema brasileiro de pagamentos digitais frequentemente comparado ao modelo indiano UPI.

Mesmo diante das divergências, Brasil e Estados Unidos concordaram em criar um grupo de trabalho bilateral para negociar uma solução para as tarifas no prazo de 30 dias.

Lula afirmou que a proposta foi apresentada diretamente por ele.

"Quem estiver errado vai ceder. Se tivermos que ceder, nós cederemos", declarou o presidente.

De acordo com fontes brasileiras citadas pelo The Hindu, o prazo de 30 dias foi pensado estrategicamente para preparar um novo encontro entre Lula e Trump durante a cúpula do G7, marcada para o próximo mês na França.

Minerais raros colocam Brasil no centro da disputa entre EUA e China

Na avaliação de Shobhan Saxena, o tema mais estratégico da viagem foi a discussão sobre minerais raros e minerais críticos, considerados fundamentais para setores como tecnologia, defesa e transição energética.

Com o agravamento da disputa entre Estados Unidos e China, o Brasil passou a ser visto por Washington como alternativa relevante ao domínio chinês nas cadeias globais de fornecimento desses minerais. O país possui a segunda maior reserva mundial de minerais críticos.

Ainda assim, Lula evitou qualquer alinhamento automático com os Estados Unidos contra Pequim, principal parceiro comercial do Brasil.

"Temos muito interesse que os Estados Unidos voltem a investir no Brasil", afirmou o presidente.

Ao mesmo tempo, Lula deixou claro que o Brasil não aceitará repetir o antigo modelo de exportação de riquezas naturais sem desenvolvimento interno.

"Com as terras raras, vamos mudar nosso comportamento. Queremos que o Brasil seja o grande vencedor dessa riqueza que a natureza nos deu", declarou.

Congresso avança em marco legal para minerais críticos

A reportagem destaca ainda que, um dia antes da viagem de Lula aos Estados Unidos, o Congresso Nacional aprovou um projeto criando o marco legal dos minerais críticos e das terras raras.

Após a reunião com Trump, integrantes do governo brasileiro afirmaram que a proposta pode ser aprovada pelo Senado ainda neste mês.

Lula revelou que apresentou o tema diretamente ao presidente norte-americano.

"Falei ao presidente Trump sobre a lei dos minerais críticos e também sobre a criação de um Conselho que tratará os minerais críticos como questão de soberania nacional", afirmou.

Lula evita debate sobre eleições brasileiras

Apesar das especulações antes da viagem, Lula garantiu que não discutiu as eleições brasileiras com Donald Trump.

O tema era considerado delicado devido à relação histórica entre Trump e a família Bolsonaro.

"Não existe possibilidade de eu discutir esse assunto com qualquer presidente. Isso é um problema brasileiro. Eles sabem disso; eles também são presidentes", afirmou Lula.

Analistas veem vitória diplomática do Brasil

O encontro marcou a terceira reunião entre Lula e Trump desde o retorno do republicano à Casa Branca, em 2025.

Embora o ambiente diplomático fosse considerado mais tenso do que nos encontros anteriores, analistas brasileiros ouvidos pelo The Hindu avaliaram que Lula saiu fortalecido politicamente.

O comentarista Ricardo Kotscho afirmou que o presidente brasileiro evitou armadilhas diplomáticas e transformou a visita em uma demonstração de força internacional do Brasil.

"Muita gente achava que Lula cairia em alguma armadilha ou que preparariam uma emboscada, como aconteceu com outros chefes de Estado, mas nada disso aconteceu", afirmou.

"Desde a chegada até as declarações do presidente Trump e as fotografias divulgadas, tudo mostra que foi um grande sucesso e uma vitória diplomática para Lula", acrescentou.

Segundo Shobhan Saxena, a viagem ocorre em um momento decisivo da disputa global entre Estados Unidos e China. Com novo encontro previsto entre Lula e Trump durante a cúpula do G7 em junho, a tendência é de aprofundamento das negociações envolvendo tarifas, investimentos e minerais estratégicos.