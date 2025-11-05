Após EUA, Rússia deve retomar testes nucleares "em grande escala"

247 - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou nesta quarta-feira (5) que suas principais autoridades elaborassem propostas sobre possíveis testes de armas nucleares, informou a agência Reuters.

A determinação surge em resposta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que disse na semana passada que os EUA retomariam testes nucleares.

Putin afirmou que Moscou sempre aderiu estritamente às suas obrigações sob o Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares, mas que, se os EUA ou qualquer outra potência nuclear testasse uma arma desse tipo, a Rússia também o faria.

O ministro da Defesa da Rússia, Andrei Belousov, disse a Putin que os recentes comentários e ações dos EUA nesse setor significam que é "aconselhável se preparar para testes nucleares em grande escala" imediatamente, de acordo com a Reuters.