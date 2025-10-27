Após sanções do Ocidente, petroleira russa Lukoil diz pretender vender ativos internacionais

247 - A Lukoil, segunda maior produtora de petróleo da Rússia, afirmou nesta segunda-feira (27) que pretende vender seus ativos internacionais após as novas sanções impostas por países ocidentais. A decisão, ainda em fase de avaliação, é uma das reações mais relevantes de uma empresa russa às restrições econômicas decorrentes da guerra na Ucrânia. A informação foi divulgada pela agência Reuters.

Segundo a publicação, as medidas punitivas foram anunciadas recentemente pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. Em terça-feira (22), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs novas sanções relacionadas à Ucrânia contra as petroleiras russas Lukoil e Rosneft. Já no dia 15 de outubro, o governo britânico também incluiu as duas companhias e uma frota de 44 navios petroleiros com propriedade não transparente em sua lista de restrições, numa tentativa de sufocar as receitas energéticas do Kremlin.

Em comunicado, a Lukoil explicou que “a venda dos ativos está sendo conduzida sob licença de encerramento da OFAC (sigla do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA)”. A empresa acrescentou que, “se necessário, planeja solicitar a prorrogação da licença para garantir a continuidade das operações de seus ativos internacionais”. O texto também informa que a companhia já iniciou a análise de propostas de potenciais compradores, sem detalhar quais unidades podem ser negociadas.

Sediada em Moscou, a Lukoil responde por cerca de 2% da produção global de petróleo. O nome da empresa vem das iniciais de três cidades da Sibéria Ocidental — Langepas, Urai e Kogalym —, região onde iniciou suas operações.

Entre seus principais ativos fora da Rússia está o campo de petróleo West Qurna 2, no Iraque, um dos maiores do mundo. A Lukoil detém 75% de participação nesse projeto, cuja produção alcançou aproximadamente 480 mil barris por dia em abril, segundo a agência russa Interfax.

A empresa também possui a refinaria Lukoil Neftohim Burgas, na Bulgária, com capacidade de 190 mil barris diários — a maior dos Bálcãs —, e a Petrotel, na Romênia. Além disso, fornece petróleo para Hungria, Eslováquia e Turquia, abastecendo a refinaria STAR, controlada pela estatal azeri SOCAR, que depende fortemente do petróleo russo.

Com presença consolidada em terminais de petróleo e redes de postos na Europa, a Lukoil também mantém projetos de exploração e refino na Ásia Central, África e América Latina.