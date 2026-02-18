Aprovação de Trump na imigração atinge novo mínimo, aponta pesquisa Reuters/Ipsos

247 – A aprovação das políticas de imigração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atingiu o nível mais baixo desde seu retorno à Casa Branca, segundo pesquisa Reuters/Ipsos divulgada nesta segunda-feira (17). De acordo com a agência Reuters, apenas 38% dos entrevistados afirmaram que Trump está fazendo um bom trabalho na área migratória, tema central de seu governo e de sua campanha à reeleição em 2024.

O levantamento, realizado ao longo de quatro dias e encerrado na segunda-feira, indica uma leve queda em relação ao índice de 39% registrado em janeiro. O dado contrasta com os primeiros meses após o retorno de Trump ao poder, quando sua aprovação em imigração chegou a alcançar 50%.

Queda entre eleitores homens preocupa Casa Branca

A pesquisa aponta ainda um sinal de alerta para o governo: a redução do apoio entre eleitores homens, grupo que teve papel decisivo na vitória eleitoral de Trump em 2024. Durante boa parte de 2025, a taxa de aprovação do presidente na imigração entre homens manteve-se próxima de 50%. Agora, caiu para 41%.

Entre as mulheres, o apoio também diminuiu. Se ao longo de 2025 a aprovação girava em torno de 40%, na pesquisa mais recente recuou para 35%.

Os números sugerem desgaste político em um dos pilares centrais do discurso do atual presidente dos EUA. Trump fez da repressão à imigração irregular uma de suas principais bandeiras, prometendo, ainda durante a campanha, promover a maior ofensiva de deportações das últimas décadas.

Deportações em massa e confrontos ampliam tensão

Após retornar ao cargo em janeiro de 2025, Trump determinou operações amplas de fiscalização migratória. Agentes mascarados e com equipamentos táticos passaram a atuar de forma ostensiva em diversas cidades do país, cenário que gerou protestos e confrontos.

Segundo a Reuters, houve episódios de violência envolvendo agentes de imigração e manifestantes. Em Minnesota, dois cidadãos norte-americanos foram mortos por agentes durante ações relacionadas à intensificação das deportações. Diante da forte reação pública, o governo anunciou na semana passada que encerraria a ofensiva de deportações em massa no estado — um recuo considerado raro na atual gestão.

Aprovação geral permanece estagnada em 38%

Além da queda específica no tema migratório, a pesquisa Reuters/Ipsos mostra que a avaliação geral de Trump segue em patamar baixo. O presidente iniciou seu mandato com 47% de aprovação, mas nas últimas semanas o índice se estabilizou em 38%, mesmo percentual registrado entre 23 e 25 de janeiro.

O levantamento foi realizado online, em âmbito nacional, com 1.117 adultos norte-americanos. A margem de erro é de três pontos percentuais.

Os dados indicam que, embora a política de imigração continue sendo uma prioridade para o governo, o desgaste público cresce, especialmente entre segmentos que anteriormente sustentavam o núcleo de apoio do presidente.