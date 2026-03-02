Ataque de EUA e Israel atinge grupo aliado do Irã no Iraque

247 - Um ataque com mísseis realizado por Estados Unidos e Israel atingiu posições do grupo paramilitar Kataib Hezbollah na região de Jurf al-Sakhr, ao sul da capital iraquiana, Bagdá. A ação integra a ampliação da guerra regional conduzida por Washington e Tel Aviv, em meio ao aumento das tensões envolvendo forças alinhadas ao Irã no Oriente Médio.

A informação foi divulgada pela rede Al Jazeera, que citou uma fonte de segurança iraquiana ao relatar que os alvos pertenciam ao Kataib Hezbollah, organização apoiada por Teerã e com forte presença no território iraquiano. Segundo a emissora, o bombardeio provocou danos materiais significativos, incluindo incêndios em veículos, instalações e armazéns.

De acordo com a mesma fonte, não há registro de vítimas até o momento. As chamas teriam se espalhado por diferentes estruturas utilizadas pelo grupo na área atingida, ampliando o impacto logístico da ofensiva.

O Kataib Hezbollah é uma das principais forças da resistência armada alinhadas ao Irã no Iraque e integra as Forças de Mobilização Popular, coalizão que reúne diversos grupos militares no país. A região de Jurf al-Sakhr, onde ocorreu o ataque, é considerada estratégica por abrigar bases e rotas utilizadas por essas forças.

O bombardeio ocorre em um contexto de crescente escalada militar no Oriente Médio, com sucessivas ações envolvendo Estados Unidos e Israel contra alvos associados ao eixo da resistência, que reúne grupos apoiados por Teerã em diferentes países da região. A ofensiva no território iraquiano reforça a expansão geográfica do conflito.