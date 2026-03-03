Ataque dos EUA e Israel danifica instalação nuclear do Irã, confirma ONU

247 - A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), órgão nuclear das Nações Unidas, confirmou danos em uma das principais instalações nucleares do Irã após a ofensiva militar lançada pelos Estados Unidos e por Israel contra o país. A informação foi divulgada pela CNN, que teve acesso a análises recentes baseadas em imagens de satélite.

Segundo a AIEA, a Usina de Enriquecimento de Combustível de Natanz — considerada uma das estruturas nucleares mais sensíveis do Irã — sofreu “danos nos edifícios de entrada”, conforme avaliação feita a partir de novos registros por satélite. A agência destacou, contudo, que não houve consequências radiológicas e que não foi identificado “qualquer impacto adicional” nas áreas operacionais da planta.

Na segunda-feira (2), o diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, havia declarado que não havia “qualquer indicação” de que instalações nucleares iranianas tivessem sido atingidas. A confirmação dos danos representa, portanto, a primeira evidência oficial de que estruturas vinculadas ao programa nuclear do país foram afetadas desde o início da ação militar conduzida por Washington e Tel Aviv.

Imagens analisadas pela CNN, com base em dados fornecidos pela empresa de inteligência espacial Vantor, indicam que um grande armazém e dois prédios menores de dois andares foram atingidos na terça-feira. Os registros reforçam a avaliação de que os bombardeios alcançaram áreas periféricas da instalação.

A usina de Natanz é um dos pilares do programa nuclear iraniano. De acordo com a organização não governamental Nuclear Threat Initiative (NTI), o complexo possui seis edifícios acima do solo e três estruturas subterrâneas fortificadas. Duas dessas instalações subterrâneas têm capacidade para abrigar até 50 mil centrífugas, utilizadas no processo de enriquecimento de urânio.

Em junho do ano passado, bombardeios realizados pelos Estados Unidos já haviam provocado a interrupção do fornecimento de energia em partes da instalação, considerada altamente protegida. A nova confirmação de danos amplia a tensão em torno do programa nuclear iraniano e reforça o impacto direto da ofensiva militar sobre infraestruturas estratégicas do país.