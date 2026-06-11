Bombeiros dos EUA relatam incidente envolvendo materiais perigosos no Pentágono

Reuters - Bombeiros norte-americanos estavam investigando um incidente envolvendo materiais perigosos no Pentágono nesta quinta-feira, informaram autoridades do Corpo de Bombeiros e Resgate do Condado de Arlington, nos Estados Unidos, em uma publicação no X.

O prédio estava em confinamento, com pessoas retiradas de vários andares, informou a CNN, citando fontes não identificadas. A emissora informou que as equipes de emergência usavam máscaras de gás completas e trajes de proteção química.

“O Pentágono possui sistemas sofisticados para garantir a segurança do prédio e de seus ocupantes. Esses sistemas detectaram um problema na qualidade do ar que exige medidas de precaução até determinarmos sua gravidade”, disse o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, em um email.

“O Departamento está executando protocolos de proteção padrão, incluindo uma ordem de abrigo no local para a área afetada. Equipes de resposta estão posicionadas e prontas para apoiar os ocupantes do prédio.”

Os andares dois a cinco foram isolados, assim como alguns corredores, informou a CNN.

O edifício do Pentágono, atingido durante os ataques da Al Qaeda em 11 de setembro de 2001, é um dos maiores edifícios de escritórios do mundo.