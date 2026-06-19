Brasil pede cumprimento de acordo entre Estados Unidos e Irã

247 - O Ministério das Relações Exteriores disse que recebeu "com satisfação" a assinatura do memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irã, que prevê o fim da guerra no Oriente Médio.

O comunicado destacou o "importante papel de mediação" exercido pelo Paquistão, assim como o Catar, com a contribuição de Arábia Saudita, Egito e Turquia. O documento pede cumprimento rigoroso de acordo entre EUA e Irã e ampliação do diálogo regional.

"O Brasil exorta as partes a aderirem estritamente aos termos acordados. Apela, em especial, à completa cessação das hostilidades em todas as frentes, incluindo no Líbano, assim como à manutenção do engajamento em negociações de boa-fé e no fortalecimento da confiança mútua, a fim de assegurar a finalização de acordo de paz abrangente", disse o Ministério das Relações Exteriores.

De acordo com o Itamaraty, o diálogo diplomático é a única via para a estabilidade e a segurança duradouras no Oriente Médio.

O comunicado destacou em particular a importância do diálogo diplomático tanto em Gaza como na Cisjordânia.

Em 14 de junho, Irã e Estados Unidos confirmaram que os trabalhos sobre um memorando de entendimento haviam sido concluídos. Durante a noite que antecedeu 18 de junho, os dois países assinaram remotamente o documento, que prevê o fim do conflito militar iniciado em 28 de fevereiro.

O memorando dará aos dois países 60 dias para negociar um acordo final sobre a questão nuclear iraniana e as sanções dos Estados Unidos. Além disso, estabelece um cronograma para que os Estados Unidos suspendam seu bloqueio naval e para que o Irã restabeleça a navegação pelo Estreito de Ormuz.