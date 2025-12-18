Bruxelas registra protesto violento contra acordo entre União Europeia e Mercosul

247 - A capital da Bélgica é palco de momentos de tensão nesta quinta-feira (18) em meio a uma grande manifestação contra o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Agricultores e outros manifestantes entraram em confronto com a polícia em Bruxelas, lançando bombas de fumaça e até batatas contra os agentes de segurança, no momento em que líderes do bloco europeu se reuniam para debater políticas comerciais e agrícolas.

Centenas de agricultores contrários ao tratado chegaram ao centro da cidade dirigindo tratores, buzinando e dando suporte aos manifestantes que atacavam as forças policiais com diversos tipos de projéteis.

A polícia belga reagiu utilizando jatos de água de alta pressão, direcionados especialmente aos manifestantes que se encontravam mais próximos das áreas de contenção montadas pelas autoridades. A ação buscou dispersar os protestos e evitar o avanço em direção às zonas onde ocorriam as reuniões oficiais da União Europeia.

Os agricultores afirmam que o setor agrícola europeu enfrenta uma crise prolongada e acusam a União Europeia de comprometer seus meios de subsistência por meio de acordos comerciais internacionais, como o tratado com o Mercosul. Eles também demonstram preocupação com eventuais cortes no orçamento da Política Agrícola Comum, considerada essencial para a manutenção da atividade no continente.

A mobilização teve como objetivo pressionar os líderes europeus no momento em que o bloco avalia suas prioridades orçamentárias e discute novos acordos comerciais. Os manifestantes temem que a ampliação das importações agrícolas, prevista em tratados como o firmado com o Mercosul, intensifique a concorrência, provoque queda nos preços e agrave ainda mais a situação econômica do setor rural europeu.

🇪🇺 AGORA: Agricultores protestam em frente à sede da União Europeia, onde estão reunidos líderes dos países do bloco, contra o acordo comercial com o Mercosul. pic.twitter.com/s2kNqWHuKH — Eixo Político (@eixopolitico) December 18, 2025

🛑 Agricultores bloqueiam ruas com tratores e ateiam fogueiras em frente ao Parlamento Europeu por acordo UE-Mercosul



Produtores europeus bloqueiam ruas e ateiam fogo em Bruxelas contra acordo UE-Mercosul, temendo concorrência para o setor local. pic.twitter.com/NuKb6ZDwNt December 18, 2025