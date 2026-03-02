Caças dos EUA teriam sido abatidos acidentalmente pelo Kuwait

247 - Três caças F-15E Strike Eagle da Força Aérea dos Estados Unidos teriam sido derrubados por engano pelas defesas aéreas do Kuwait, em um episódio classificado pelos militares norte-americanos como “fogo amigo”. O suposto incidente ocorreu em meio a ações militares contra o Irã.

As informações foram divulgadas pelo Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM), que detalhou as circunstâncias do ocorrido em comunicado oficial. Segundo a nota, as aeronaves operavam no contexto da ofensiva batizada de Operação Epic Fury, voltada contra forças iranianas.

De acordo com o CENTCOM, “durante combate ativo — que incluiu ataques de aeronaves iranianas, mísseis balísticos e drones — os caças da Força Aérea dos EUA foram erroneamente abatidos pelas defesas aéreas do Kuwait”. O comando acrescentou que “todos os seis tripulantes ejetaram com segurança, foram resgatados em segurança e estão em condição estável. O Kuwait reconheceu este incidente, e somos gratos pelos esforços das forças de defesa do Kuwait e por seu apoio nesta operação em andamento”.

Ainda segundo o comunicado, as circunstâncias exatas do episódio estão sob investigação. O CENTCOM não forneceu detalhes adicionais sobre os fatores que levaram ao disparo contra as aeronaves aliadas.

O ministro da Defesa do Kuwait declarou nas primeiras horas da segunda-feira que “vários” caças dos Estados Unidos haviam caído, sem especificar números ou causas naquele momento.

Os F-15E participavam de missões de apoio à ofensiva militar contra o Irã quando foram atingidos. Apesar da gravidade do incidente, não houve registro de vítimas fatais, e os tripulantes permanecem sob cuidados, em estado considerado estável pelas autoridades militares norte-americanas.