Cebrapaz e PCdoB promovem evento em defesa do povo palestino

247 - A defesa do povo palestino será tema de um debate em São Paulo com Reem Hazzan, secretária de Relações Internacionais do Partido Comunista de Israel. O encontro é organizado pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e pelo Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz (Cebrapaz).

A atividade será realizada no sábado, 16 de maio, às 15h, no auditório da sede do PCdoB, localizado na rua Rego Freitas, 192, na República, região central de São Paulo. O evento será presencial e aberto ao público interessado em conhecer melhor a situação da Palestina e a atuação dos comunistas israelenses.

O debate ocorre em um momento de intensificação das denúncias sobre a perseguição política enfrentada pelo Partido Comunista de Israel, conhecido pela sigla Maki, abreviação de seu nome em hebraico. Recentemente, uma sede da legenda em Umm al-Fahm foi invadida pela polícia, que confiscou bandeiras palestinas.

Além da ação policial contra sua sede, parlamentares do Maki foram suspensos do parlamento israelense, a Knesset, após denunciarem o genocídio palestino. Lideranças e militantes do partido também enfrentam ameaças e agressões em razão de sua posição política em defesa da Palestina e de oposição ao governo de Benjamin Netanyahu.

Debate discutirá sionismo, repressão e solidariedade à Palestina

A presença de Reem Hazzan no Brasil busca ampliar o debate sobre a atuação dos comunistas israelenses em meio ao genocídio contra o povo palestino e ao predomínio político do sionismo em Israel. A dirigente deverá tratar das formas de resistência adotadas pelo Partido Comunista de Israel diante da repressão e da ofensiva política contra os que denunciam os crimes cometidos contra a população palestina.