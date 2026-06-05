Chanceler iraniano afirma que EUA devem reconhecer força da República Islâmica

247 – O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou nesta quinta-feira (5) que os Estados Unidos precisam “compreender e aceitar as realidades do Irã” e ajustar sua postura diante de Teerã, reconhecendo que enfrentam uma “República Islâmica poderosa”, com influência dentro e fora do Oriente Médio.

As declarações foram dadas em entrevista e publicadas pela RT Brasil, em meio à avaliação iraniana sobre a resposta do país à recente agressão dos Estados Unidos e de Israel. Questionado se Washington, Tel Aviv e seus aliados teriam sido surpreendidos pela rapidez, pela força e pelo alcance da reação iraniana, Araghchi foi direto: “Na minha opinião, todo o mundo se surpreendeu”.

Irã diz ter surpreendido adversários com resposta rápida

Segundo o chanceler iraniano, a resposta de Teerã contrariou expectativas internacionais e demonstrou capacidade de resistência diante de potências militares muito superiores em termos convencionais e estratégicos.

Araghchi afirmou que “ninguém esperava” que o Irã fosse capaz de reagir com rapidez aos ataques sofridos e, sobretudo, manter resistência durante 40 dias. Para ele, esse período se tornou uma demonstração da capacidade política, militar e institucional do país.

“Não é brincadeira que um país resista por 40 dias diante de uma das maiores potências militares do mundo, equipada inclusive com armas nucleares, além de enfrentar outra força militar como o regime sionista”, declarou o ministro.

A fala reforça a narrativa de Teerã de que o conflito recente não apenas testou a capacidade de resposta iraniana, mas também revelou limites da pressão exercida pelos Estados Unidos, por Israel e por seus aliados regionais.

Washington deve aceitar ‘realidades do Irã’, diz Araghchi

Na avaliação do chefe da diplomacia iraniana, os Estados Unidos precisam rever a forma como lidam com a República Islâmica. Para Araghchi, Washington não pode mais tratar o Irã como um ator isolado ou frágil no cenário regional.

O chanceler sustentou que os EUA devem reconhecer a influência do país dentro e fora do Oriente Médio, além de aceitar que Teerã se consolidou como uma potência capaz de resistir a pressões militares e políticas.

De acordo com Araghchi, os adversários do Irã acabaram “obrigados” a buscar negociações e um cessar-fogo após a resposta iraniana. A avaliação do ministro é que a resistência de Teerã alterou o cálculo político de seus oponentes e impôs uma nova dinâmica ao conflito.

O ministro também relatou ter conversado com autoridades de diferentes países, tanto da região quanto de fora dela, depois do confronto. Segundo ele, houve avaliações variadas sobre o desempenho iraniano, mas todas apontavam para o impacto da resposta de Teerã.

“Alguns diziam que o Irã foi testado nesta guerra, outros afirmavam que o país saiu mais forte dela e outros falavam em surpresa”, afirmou.

Conflito vira ‘ponto de força’ para Teerã

Embora tenha reconhecido que o Irã sofreu danos durante o conflito, Araghchi argumentou que, do ponto de vista estratégico, o país alcançou conquistas “muito importantes”. Para ele, a guerra acabou se transformando em um “ponto de força” para a República Islâmica.

A leitura apresentada pelo chanceler indica que Teerã pretende usar o episódio como elemento de afirmação política, tanto no plano interno quanto no internacional. Ao insistir na ideia de que o país resistiu a duas forças militares de peso, o governo iraniano busca consolidar a percepção de que sua posição regional foi fortalecida.

A declaração também se insere em um momento de tensão persistente no Oriente Médio, marcado por ameaças cruzadas, operações militares e disputas envolvendo aliados e adversários de Teerã.

Trégua frágil e ataques no Líbano ampliam tensão regional

Apesar da frágil trégua declarada no início de abril entre Washington e Teerã, a situação na região segue instável. Segundo a posição iraniana, o entendimento inclui o Líbano, mas as Forças de Defesa de Israel continuam realizando ataques contra o sul do país árabe.

Na segunda-feira (1º), o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, anunciou o início de novos bombardeios contra alvos do movimento xiita libanês Hezbollah no bairro de Dahieh, em Beirute.

No dia anterior, um ataque aéreo israelense contra o distrito de Nabatieh, no sul do Líbano, matou pelo menos oito pessoas, entre elas três mulheres, segundo as informações citadas no texto original.

A continuidade dos ataques mantém elevado o risco de nova escalada regional. Para Teerã, as operações israelenses no Líbano demonstram a fragilidade da trégua e reforçam a necessidade de uma leitura mais ampla sobre o equilíbrio de forças no Oriente Médio.

Irã busca projetar imagem de potência regional

As declarações de Araghchi deixam claro que o Irã pretende apresentar o resultado do conflito como prova de sua capacidade de resistência. Ao afirmar que o mundo se surpreendeu com a reação iraniana, o chanceler busca consolidar a ideia de que Teerã não apenas resistiu, mas saiu politicamente fortalecido.

A mensagem central dirigida aos Estados Unidos é que qualquer nova relação com o Irã deve partir do reconhecimento de sua força. Para Araghchi, Washington precisa aceitar que a República Islâmica exerce influência regional e dispõe de capacidade para enfrentar pressões militares, políticas e diplomáticas.

Em meio à instabilidade no Oriente Médio, o discurso iraniano tenta transformar o conflito recente em demonstração de soberania e poder estratégico, enquanto a continuidade dos ataques no Líbano mantém aberta a possibilidade de novas tensões envolvendo Israel, Hezbollah, Irã e Estados Unidos.