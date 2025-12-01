Chefe da ONU propõe reduzir orçamento de 2026 em US$ 577 milhões, cortando 18% dos empregos

Reuters - O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, propôs formalmente nesta segunda-feira a redução do orçamento central da ONU para o próximo ano em US$ 577 milhões e o corte de mais de 18% dos empregos.

Guterres está buscando maneiras de melhorar a eficiência e cortar custos, já que o órgão mundial completa 80 anos este ano em meio a uma crise de caixa, impulsionada em grande parte pelos atrasos dos EUA.

"Terminamos 2024 com US$ 760 milhões em atrasos, dos quais US$ 709 milhões ainda estão pendentes a partir de 2024. Também não recebemos US$ 877 milhões das cotas de 2025 e, portanto, os atrasos agora são de US$ 1,586 bilhão", disse Guterres ao comitê de orçamento da Assembleia Geral da ONU, composto por 193 membros.

Ele propôs um orçamento básico de US$ 3,238 bilhões para 2026, uma redução de 15% em relação a este ano. Esse orçamento inclui trabalho político, humanitário, de desarmamento, econômico, assuntos sociais e comunicações. As contribuições para a maioria das agências, fundos e programas da ONU -- como o Programa Mundial de Alimentos e o grupo infantil Unicef -- são voluntárias.

"A liquidez continua frágil, e esse desafio persistirá independentemente do orçamento final aprovado pela Assembleia Geral -- dado o volume inaceitável de atrasos", disse Guterres.

Os Estados Unidos são o maior contribuinte para o orçamento principal da ONU, pagando o máximo de 22% de acordo com as avaliações acordadas pela Assembleia Geral. O presidente dos EUA, Donald Trump, descreveu a ONU como tendo um "grande potencial", mas disse que ela não está cumprindo isso. Ele quer cortar o financiamento dos EUA.

Guterres lançou uma força-tarefa de reforma em março, conhecida como UN80, que busca cortar custos e melhorar a eficiência.

A força de manutenção da paz da ONU tem um orçamento separado. Em outubro, autoridades seniores da ONU disseram que um quarto das forças de paz em nove operações em todo o mundo seria cortado devido à falta de dinheiro e porque o financiamento futuro dos Estados Unidos permanece incerto.