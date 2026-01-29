China autoriza entrada sem visto para cidadãos do Reino Unido

247 - Cidadãos do Reino Unido passarão a poder viajar para a China sem a necessidade de visto para estadias de até 30 dias. A decisão foi confirmada nesta quinta-feira (29) pelos governos dos dois países e se aplica a viagens de turismo e negócios. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, discutiu a proposta mais cedo com o presidente chinês, Xi Jinping, durante sua visita oficial de cinco dias à Ásia. As informações são da Sky News.

Pouco antes, o governo chinês havia informado que analisaria "ativamente" a medida, que agora foi oficialmente aprovada. Com a mudança, o Reino Unido passa a integrar o grupo de quase 50 países cujos cidadãos já têm acesso isento de visto para viagens de curta duração à China. Entre eles estão França, Espanha, Itália e Alemanha.

Atualmente, um visto chinês para cidadãos britânicos custa mais de 100 libras e costuma levar cerca de uma semana para ser emitido, prazo que pode ser reduzido mediante pagamento adicional.

Aproximação econômica e estudo de viabilidade para acordo bilateral

A isenção de visto foi anunciada em meio a uma agenda mais ampla de aproximação econômica entre os dois países. Reino Unido e China concordaram em realizar um estudo de viabilidade para avaliar a abertura de negociações visando a um acordo bilateral de serviços, que estabeleceria regras claras e juridicamente vinculantes para empresas britânicas que atuam no mercado chinês.

Durante a visita, Starmer afirmou que empresas do Reino Unido buscam há tempos melhores condições de acesso à China. "Como uma das maiores potências econômicas do mundo, as empresas têm pedido caminhos para ampliar sua presença na China", declarou. Segundo ele, a flexibilização das regras de visto para viagens de curto prazo faz parte desse esforço.

"Vamos facilitar esse processo, apoiando a expansão internacional das empresas, ao mesmo tempo em que impulsionamos o crescimento e os empregos no Reino Unido", afirmou o primeiro-ministro. A China é atualmente a segunda maior economia do mundo e o terceiro maior parceiro comercial do Reino Unido.

Nova parceria prevê cooperação em saúde, educação e serviços

Além da isenção de vistos, os dois países assinaram uma nova parceria destinada a ampliar o acesso ao mercado chinês. O acordo prevê o fortalecimento de parcerias público-privadas nas áreas de saúde, educação e qualificação profissional, além dos setores de serviços profissionais, financeiros e jurídicos.

A iniciativa faz parte de um esforço mais amplo para aprofundar os laços econômicos entre Londres e Pequim, em um contexto de reorganização das relações comerciais globais.