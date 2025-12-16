Choque de realidade: Trump diz que a Ucrânia já perdeu território

247 – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a Ucrânia já perdeu parte de seu território no contexto da guerra em curso, ao comentar possíveis garantias de segurança e eventuais concessões territoriais por parte de Kiev. A declaração foi feita nesta segunda-feira, durante conversa com jornalistas na Casa Branca, segundo a agência russa TASS.

Questionado sobre se as garantias de segurança em discussão estariam vinculadas a concessões territoriais por parte da Ucrânia, Trump respondeu de forma direta: “Bem, eles já perderam o território, para ser honesto. Quero dizer, o território está perdido”. A fala reforça uma avaliação de fato consumado sobre mudanças territoriais decorrentes do conflito, sem mencionar quais áreas estariam envolvidas.

O presidente dos Estados Unidos acrescentou que o governo norte-americano está atuando em conjunto com países europeus para estruturar um arranjo de segurança que impeça a retomada das hostilidades. “Estamos trabalhando com a Europa nisso. A Europa seria uma grande parte disso, e estamos trabalhando na garantia de segurança para que a guerra não comece novamente”, afirmou Trump.

As declarações ocorrem em meio a debates internacionais sobre possíveis caminhos para encerrar o conflito, incluindo negociações diplomáticas, garantias multilaterais de segurança e o papel da Europa na estabilização da região. A fala de Trump sinaliza uma leitura pragmática sobre o cenário territorial e destaca a intenção de envolver aliados europeus em um eventual acordo que busque evitar uma nova escalada da guerra.

A agência TASS foi a fonte original das declarações do presidente dos Estados Unidos, registradas durante a entrevista coletiva na Casa Branca.