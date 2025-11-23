Companhias aéreas suspendem voos para a Venezuela após alerta dos EUA

aerto247 - As principais companhias aéreas que operam na Venezuela decidiram suspender voos de chegada e partida após um alerta emitido no sábado (22) pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA). A informação foi divulgada originalmente pela Bloomberg, que destacou o aumento das tensões entre Washington e o governo de Nicolás Maduro.

No comunicado, a FAA orientou operadores a “exercer cautela” em todas as altitudes devido ao “agravamento da situação de segurança e à intensificação da atividade militar em torno da Venezuela”. Segundo a Bloomberg, o aviso também citou episódios de interferência em sistemas de navegação no espaço aéreo venezuelano.

Entre as empresas que interromperam temporariamente suas operações estão Avianca, Tap, Lan Airlines, Gol Linhas Aéreas Inteligentes e Caribbean Airlines. De acordo com a associação de companhias aéreas da Venezuela, Iberia suspenderá seus voos a partir de segunda-feira (24), enquanto outras empresas seguem avaliando se manterão suas operações sob risco.

Em outro trecho do comunicado, a FAA alertou que, embora “a Venezuela em nenhum momento tenha manifestado intenção de atingir a aviação civil”, suas Forças Armadas dispõem de caças avançados e sistemas de armas capazes de alcançar altitudes utilizadas por aeronaves comerciais.

O alerta ocorre em meio à crescente preocupação internacional com uma possível escalada militar na região. Os Estados Unidos já realizaram ataques contra embarcações acusadas de tráfico de drogas no Caribe e enviaram o porta-aviões USS Gerald R. Ford — o maior do mundo — para áreas próximas à costa venezuelana.

A Latam informou que suspenderá seus voos Bogotá-Caracas-Bogotá no domingo (23) e na segunda-feira (24), revisando a situação diariamente. A Gol também confirmou o cancelamento das decolagens entre Guarulhos e Caracas no domingo (23). Avianca afirmou que cancelou todos os voos no sábado (22), mas não detalhou se a suspensão continuará nos próximos dias.

A tensão aumentou ainda mais nesta sexta-feira (21), quando um petroleiro russo sob sanções fez meia-volta depois de ter sua rota cruzada por um navio de guerra norte-americano perto da costa venezuelana. Já a autoridade de aviação da Colômbia informou que exigirá das empresas aéreas informações atualizadas sobre suas rotas, para garantir conformidade com as diretrizes da FAA e permitir ajustes imediatos em caso de novos riscos.