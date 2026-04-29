Confira o que Putin e Trump discutiram em ligação telefônica de uma hora e meia

247 - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump, mantiveram uma conversa telefônica de cerca de uma hora e meia nesta quarta-feira (29). A informação foi divulgada pelo assessor presidencial russo Yuri Ushakov, que classificou o diálogo como "franco" e de tom "amistoso", segundo a RT Brasil.

Ushakov disse que Putin iniciou o contato com "palavras de apoio" a Trump após o ataque que ocorreu no sábado (25), durante um evento da Associação de Correspondentes da Casa Branca. De acordo com o assessor, o líder russo "condenou energicamente esse crime, ressaltando a inadmissibilidade de todas as formas de violência por motivos políticos".

Irã e tensões no golfo Pérsico

Durante a conversa, o cenário envolvendo o Irã também foi abordado. Putin avaliou como "correta" a decisão de Trump de prorrogar o cessar-fogo com o país persa, afirmando que a medida pode abrir espaço para negociações e contribuir para a estabilidade regional.

Ao mesmo tempo, o presidente russo advertiu sobre os riscos do uso da força por parte dos Estados Unidos e de Israel contra Teerã. Segundo Ushakov, Putin mencionou as "inevitáveis consequências nefastas" de uma escalada militar e afirmou que "a opção de uma operação terrestre em território iraniano parece completamente inaceitável e perigosa".

O assessor acrescentou que a Rússia pretende intensificar esforços diplomáticos para uma solução pacífica da crise, incluindo contatos com autoridades iranianas, países do golfo Pérsico, Israel e representantes das negociações estadunidenses.

Conflito na Ucrânia

Ushakov relatou que Trump avalia que um acordo para encerrar o conflito na Ucrânia pode estar próximo. A pedido do presidente dos Estados Unidos, Putin apresentou um panorama da situação no campo de batalha, destacando que as forças russas "mantêm a iniciativa estratégica" e avançam sobre posições adversárias.

Putin também manifestou disposição para declarar um cessar-fogo no Dia da Vitória, celebrado na sexta-feira (8). A iniciativa, segundo o assessor, foi apoiada por Trump, que ressaltou o significado histórico da data como marco da vitória conjunta de Rússia e Estados Unidos sobre o nazismo na Segunda Guerra Mundial.

Ainda de acordo com Ushakov, o presidente russo afirmou que a Rússia atingirá seus objetivos na operação militar na Ucrânia "em qualquer caso" e indicou que o avanço das negociações depende de uma resposta positiva do líder ucraniano, Vladimir Zelensky, às propostas já apresentadas por Moscou.