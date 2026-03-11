Conselho de Segurança da ONU aprova resolução que condena o Irã, mas não menciona agressões de EUA e Israel

247 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou nesta quarta-feira (11) uma resolução que condena os ataques realizados pelo Irã contra alvos dos Estados Unidos e de Israel no Oriente Médio. O texto não menciona as agressões militares lançadas por Washington e Tel Aviv contra o território iraniano. As informações são da RT Brasil.

A resolução foi apresentada pelo Bahrein e recebeu aprovação do órgão, enquanto Rússia e China optaram por se abster na votação. A escalada militar na região ocorre após uma operação conjunta conduzida por Israel e pelos Estados Unidos nas primeiras horas do dia 28 de fevereiro. Segundo os governos envolvidos, a ação teve como objetivo declarado "eliminar as ameaças" representadas pela República Islâmica do Irã.

A ofensiva resultou no assassinato do aiatolá Ali Khamenei, além de vários oficiais militares de alta patente do país. Na segunda-feira (9), Mojtaba Khamenei, de 56 anos e filho do aiatolá morto, foi escolhido como novo líder supremo do país persa. Após os ataques, o governo iraniano lançou, em resposta, diversas ondas de mísseis balísticos e drones contra Israel e também contra bases militares dos Estados Unidos localizadas em países do Oriente Médio.