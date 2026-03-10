Embaixador do Irã na ONU diz que quase 10.000 locais civis foram destruídos por bombardeios dos EUA e de Israel

247 - O embaixador do Irã na Organização das Nações Unidas (ONU), Amir Saeid Iravani, afirmou nesta terça-feira (10) que os bombardeios conduzidos pelos Estados Unidos e por Israel provocaram ampla destruição de infraestrutura civil no território iraniano. Segundo o diplomata, cerca de 10 mil locais civis teriam sido atingidos desde o início da guerra. O relato saiu na Reuters.

De acordo com informações divulgadas pelo próprio representante iraniano na sede da ONU, os ataques teriam danificado ou destruído residências, escolas e outras estruturas essenciais para a população. A ofensiva militar começou em 28 de fevereiro, quando os Estados Unidos iniciaram ataques contra o país asiático.

Segundo Iravani, entre os locais atingidos estão instituições educacionais e milhares de moradias. O embaixador afirmou que aproximadamente 65 escolas e centros de ensino foram destruídos durante os bombardeios. Além disso, quase 8 mil casas teriam sido afetadas pela ofensiva aérea.

O diplomata também voltou a citar números de vítimas civis decorrentes do conflito. De acordo com ele, mais de 1.300 civis iranianos morreram desde o início dos ataques.

Justificativa para os ataques

Os Estados Unidos iniciaram as ofensivas contra o Irã sob a alegação de que o país estaria desenvolvendo armas nucleares. Mas o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, afirmou que inspeções conduzidas por técnicos ligados à Organização das Nações Unidas não identificaram evidências de um programa coordenado voltado à produção de armamento nuclear.

A declaração reforça o debate internacional sobre as justificativas apresentadas para a escalada militar no Oriente Médio.

Número de mortos no conflito

A guerra na região já provocou um número elevado de vítimas em diferentes países do Oriente Médio. Dados divulgados por autoridades e por organizações que acompanham o conflito indicam que ao menos 1.980 pessoas morreram desde o início da escalada militar.

Somente no território iraniano, pelo menos 1.245 civis perderam a vida, segundo levantamento da Human Rights Activists News Agency (HRANA), organização sediada nos Estados Unidos. As informações foram divulgadas pela CNN.

Entre os civis mortos no Irã estão 194 crianças. Além disso, o país também registrou a morte de 189 militares iranianos durante os confrontos.

O conflito continua gerando preocupação internacional devido ao impacto humanitário e ao risco de ampliação das tensões em toda a região do Oriente Médio.