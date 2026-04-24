Delegação dos EUA viaja ao Paquistão para nova rodada de negociações com o Irã

247 - A Casa Branca confirmou que representantes do governo dos Estados Unidos realizarão uma nova rodada de negociações com o Irã neste sábado (25), no Paquistão. De acordo com a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, os enviados Steve Witkoff e Jared Kushner embarcam para o encontro com integrantes da delegação iraniana. O atual conflito no Oriente Médio foi iniciado pelas agressões dos EUA e Israel ao país persa em fevereiro, sem que, até o momento, tenha sido alcançado um acordo entre as partes.

Segundo a AFP, a missão ocorre mais de duas semanas após a primeira rodada de conversas, que terminou sem consenso entre as partes. "Posso confirmar que o enviado especial Witkoff e Jared Kushner partirão novamente para o Paquistão amanhã pela manhã para iniciar conversas [...] com representantes da delegação iraniana", afirmou Leavitt em entrevista à Fox News na sexta-feira (24).

O vice-presidente JD Vance, que liderou a equipe estadunidense na rodada anterior, não participará desta nova etapa das negociações, segundo a própria secretária. A expectativa do governo é de que o novo encontro permita avanços nas tratativas. "Confiamos que será uma conversa produtiva e que, com sorte, fará avançar as coisas rumo a um acordo", disse Leavitt.

Papel do Paquistão

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, também se manifestou nesta sexta-feira (24), ao destacar o compromisso do país com iniciativas diplomáticas. Em publicação nas redes sociais, ele citou o Dia Internacional do Multilateralismo e da Diplomacia para a Paz.

Sharif afirmou que o Paquistão segue orientado pelos princípios da Carta das Nações Unidas e reforçou a disposição do país em atuar na mediação de conflitos. Segundo ele, os esforços diplomáticos estão baseados na cooperação e na busca por soluções pacíficas em meio ao aumento das tensões globais.