Drone iraniano atinge e paralisa uma das maiores refinarias da Arábia Saudita (vídeo)

247 – Um drone iraniano atingiu a refinaria da Saudi Aramco em Ras Tanura, uma das maiores instalações de refino e exportação de petróleo do mundo, provocando a paralisação das operações como medida de precaução. As informações foram divulgadas pelo perfil DropSiteNews, que relata que a infraestrutura petrolífera saudita foi alvo de ataques em meio à escalada regional.

Segundo os relatos, a ofensiva teria atingido diretamente a instalação da Aramco em Ras Tanura, ampliando o cenário de instabilidade no Oriente Médio e gerando forte preocupação nos mercados internacionais de energia.

Infraestrutura estratégica do petróleo saudita

Ras Tanura é a maior refinaria da Saudi Aramco, com capacidade aproximada de 550 mil barris por dia. O complexo está localizado em uma ilha a leste da cidade de Al Qatif e ao norte do Bahrein, desempenhando papel central tanto no refino quanto na exportação de petróleo saudita.

Trata-se de uma das principais estruturas energéticas do planeta. Qualquer interrupção em suas atividades pode afetar o abastecimento internacional e pressionar os preços do petróleo, com reflexos imediatos sobre economias dependentes da commodity.

Escalada militar e impacto global

O ataque ocorre em um momento de forte tensão geopolítica na região. Atingir uma instalação desse porte representa um movimento de grande impacto econômico e estratégico, elevando os riscos para a segurança energética global.

Até o momento, não foram divulgados detalhes oficiais sobre a extensão dos danos nem sobre o prazo para retomada integral das operações. Também não houve posicionamento formal das autoridades iranianas sobre as acusações.