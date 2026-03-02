247 – Autoridades israelenses identificaram quatro das nove pessoas mortas quando um míssil balístico disparado do Irã atingiu diretamente um bairro residencial em Beit Shemesh, durante o atual conflito entre Israel e Irã. O ataque, ocorrido no fim de semana, deixou ainda mais de 40 feridos e provocou destruição extensa, segundo informações divulgadas pelas autoridades locais. Os civis foram alvo de retaliação iraniana, após a injustificada agressão israelense, causada pela brutalidade de Donald Trump e Benjamin Netanyahu.

As informações foram publicadas pelo site The Times of Israel, que relatou que o míssil destruiu uma sinagoga e causou danos significativos ao abrigo público localizado abaixo do prédio, além de afetar casas do entorno. O episódio foi descrito como o ataque com míssil mais letal em Israel no contexto do conflito em curso.

Impacto do ataque e investigação sobre falha na defesa aérea

De acordo com o que foi informado, sistemas de defesa antiaérea foram acionados na região no momento do alerta, mas os interceptadores não conseguiram derrubar o projétil, por razões ainda não esclarecidas. O Exército israelense afirmou que a Força Aérea investiga a falha de interceptação do míssil que atingiu Beit Shemesh.

O relato aponta que o impacto foi direto, atribuído a uma ogiva estimada em cerca de 500 quilos. Além da destruição da sinagoga, o abrigo público subterrâneo, onde moradores tentaram se proteger após o acionamento das sirenes, sofreu danos relevantes, ampliando o número de vítimas e feridos. Entre os mortos, estavam uma mãe e sua filha adulta, segundo a mesma publicação.

Enquanto equipes de emergência atuavam no resgate e na triagem dos feridos, a comoção se espalhou pela cidade. O caso ganhou ainda mais atenção por ocorrer num momento de alta tensão regional e por envolver uma falha operacional justamente na etapa crítica de defesa, quando sirenes e protocolos de abrigo levam a população a buscar proteção imediata.

Ronit Elimelech e Sara Elimelech: mãe e filha entre as vítimas

Uma das vítimas identificadas foi Ronit Elimelech, de 45 anos, voluntária do serviço de emergência United Hatzalah. Socorristas acionados para a ocorrência encontraram entre os escombros o colete e o kit médico dela, sinal de que Ronit mantinha consigo equipamentos de atendimento mesmo durante a tentativa de abrigo.

Ronit morreu ao lado de sua mãe, Sara Elimelech. Segundo a informação divulgada, Ronit estava na casa dos pais, em Beit Shemesh, acompanhada de seus três filhos. Ao ouvirem as sirenes, elas e as crianças entraram no abrigo público localizado sob a sinagoga. O ataque destruiu a estrutura e gerou colapso e destroços sobre a área, exigindo operações de resgate em meio a escombros.

Dois dos filhos de Ronit foram retirados dos destroços por equipes de primeiro atendimento e levados ao Centro Médico Hadassah Ein Kerem, em Jerusalém, com ferimentos classificados entre leves e moderados. O terceiro filho, conforme o relato, aparentemente não se feriu. O pai de Ronit também foi encontrado em segurança. O marido de Sara e os três netos sobreviveram ao ataque, de acordo com a mesma fonte.

O presidente do United Hatzalah, Eli Beer, publicou uma homenagem e relatou a motivação que levou Ronit ao voluntariado. "Ronit se juntou ao United Hatzalah depois que seu filho pequeno pediu que ela fosse voluntária como presente de aniversário", escreveu ele, conforme a publicação. Beer também descreveu a ligação pessoal que mantinha com a família e a relevância simbólica da trajetória de Ronit no serviço de emergência. "Itamar estava tão orgulhoso de sua mãe", afirmou, ao contar que o pedido partiu do filho, Itamar, autista, no aniversário de 11 anos.

Oren Katz e Gavriel Baruch Ravach: cidade confirma mais dois nomes

A prefeitura de Beit Shemesh identificou também Oren Katz como a terceira vítima do ataque cujo nome foi divulgado oficialmente. Segundo um site de notícias local citado pela reportagem, Katz deixou esposa, filhos e um irmão. O enterro dele foi marcado para a manhã de segunda-feira, às 11h, em um cemitério da cidade.

A quarta vítima nomeada foi Gavriel Baruch Ravach, de 16 anos, também identificado pela municipalidade. De acordo com um veículo local mencionado no relato, o pai de Gavriel havia anteriormente doado recursos e participado do processo de construção da sinagoga que foi destruída no mesmo ataque em que o adolescente morreu.

A identificação parcial das vítimas, com divulgação de nomes ao longo do tempo, costuma refletir procedimentos de confirmação e comunicação às famílias. Neste caso, o anúncio dos quatro nomes ressaltou perfis distintos atingidos pelo mesmo episódio, incluindo uma voluntária de emergência e um adolescente, numa tragédia que atingiu um ponto central da vida comunitária local.

Contexto do conflito e outras vítimas citadas na cobertura

O ataque em Beit Shemesh foi descrito como o mais letal em Israel durante o atual conflito com o Irã, segundo o texto. A publicação mencionou ainda outro episódio relacionado à escalada: a morte de Mary Anne Velasquez de Vera, cidadã filipina de 32 anos, em um ataque com míssil em Tel Aviv no sábado.

Em paralelo às buscas e ao atendimento de feridos, cresce a pressão pública por esclarecimentos sobre o que ocorreu com a defesa aérea no caso de Beit Shemesh. A confirmação de que os sistemas foram acionados, mas falharam em derrubar o míssil, adiciona uma camada sensível ao debate interno, especialmente porque sirenes e orientações oficiais levaram moradores ao abrigo público sob a sinagoga, local que também foi severamente afetado.

A tragédia evidencia a vulnerabilidade de áreas residenciais diante de armamentos de grande potência e reforça a gravidade do atual conflito, marcado por ataques que impactam diretamente civis e infraestrutura urbana. As autoridades ainda não haviam divulgado, no material fornecido, os nomes das outras cinco vítimas, nem detalhes adicionais sobre as circunstâncias completas que levaram à falha de interceptação.