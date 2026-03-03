"Eles querem conversar. Tarde demais", diz Trump sobre o Irã

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Irã estaria interessado em retomar negociações com Washington enquanto continuam as agressões militares contra o país, mas indicou que considera encerrada a possibilidade de um entendimento. A declaração foi feita em publicação na rede Truth Social.

Na mensagem, Trump afirmou que as estruturas militares e a liderança iraniana teriam sido neutralizadas. “A defesa aérea, a Força Aérea, a Marinha e a liderança deles acabaram. Eles querem conversar. Eu disse: ‘Tarde demais!’”, escreveu o presidente dos Estados Unidos.

No fim de semana, no entanto, Trump havia sinalizado disposição para dialogar com autoridades iranianas após o início dos ataques conduzidos pelos Estados Unidos e por Israel. “Eles querem conversar, e eu concordei em conversar, então estarei falando com eles”, declarou no domingo (1º). Em seguida, acrescentou: “Eles deveriam ter feito isso antes”.

Antes da agressão militar, Estados Unidos e Irã realizaram três rodadas de negociações. A mais recente ocorreu na semana passada, em Genebra. Não houve anúncio de avanços concretos ao término do encontro.