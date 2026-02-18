Em julgamento histórico, Zuckerberg afirma que a Meta não desenvolve mais aplicativos para maximizar o tempo de tela

Reuters - O presidente-executivo da Meta Platforms Mark Zuckerberg rebateu nesta quarta-feira, em tribunal, a sugestão de um advogado de que teria enganado o Congresso sobre o design das suas plataformas de redes sociais, enquanto prossegue um julgamento histórico sobre o vício dos jovens nas redes sociais.

Zuckerberg foi questionado sobre suas declarações ao Congresso em 2024, em uma audiência na qual afirmou que a empresa não estabeleceu para suas equipes a Meta de maximizar o tempo gasto em seus aplicativos.

Mark Lanier, advogado de uma mulher que acusa a Meta de prejudicar sua saúde mental quando criança, mostrou aos jurados emails de 2014 e 2015 nos quais Zuckerberg expunha planos para aumentar o tempo gasto no aplicativo por uma margem de dois dígitos percentuais. Zuckerberg afirmou que, embora a Meta tivesse anteriormente metas relacionadas ao tempo que os usuários passavam no aplicativo, a empresa mudou sua abordagem.

"Se você está tentando dizer que meu depoimento não foi preciso, discordo veementemente", disse Zuckerberg.

Essa foi a primeira vez que o bilionário fundador do Facebook testemunhou em tribunal sobre o impacto do Instagram na saúde mental de usuários jovens.

Embora Zuckerberg já tenha testemunhado sobre o assunto perante o Congresso, as consequências são maiores no julgamento com júri em Los Angeles, Califórnia. A Meta pode ter que pagar indenizações se perder o caso, e o veredicto pode enfraquecer a longa estratégia de defesa jurídica das grandes empresas de tecnologia contra alegações de danos aos usuários.

O processo e outros semelhantes fazem parte de uma reação global contra as plataformas de redes sociais devido aos impactos na saúde mental infantil. A Austrália proibiu o acesso a plataformas de redes sociais para usuários menores de 16 anos, e outros países, incluindo a Espanha, estão considerando restrições semelhantes. Nos EUA, a Flórida proibiu que empresas permitam o acesso de usuários menores de 14 anos. Associações do setor de tecnologia estão contestando a lei na justiça.

O caso envolve uma mulher da Califórnia que começou a usar o Instagram, da Meta, e o YouTube, do Google, ainda criança. Ela alega que as empresas buscavam lucrar viciando crianças em seus serviços, mesmo sabendo que as redes sociais poderiam prejudicar sua saúde mental. Ela alega que os aplicativos alimentaram sua depressão e pensamentos suicidas e busca responsabilizar as empresas.

A Meta e o Google negaram as alegações e destacaram seus esforços para adicionar recursos que protegem os usuários. A Meta frequentemente cita um estudo da Academia Nacional de Ciências dos EUA que conclui que pesquisas não demonstram que as redes sociais afetam a saúde mental das crianças.

O processo serve como um caso teste para reivindicações semelhantes em um grupo maior de casos contra a Meta, o Google, da Alphabet, Snap e TikTok. Famílias, distritos escolares e estados entraram com milhares de ações judiciais nos EUA acusando as empresas de alimentar uma crise de saúde mental entre os jovens.

Ao longo dos anos, reportagens investigativas revelaram documentos internos da Meta mostrando que a empresa tinha conhecimento dos potenciais danos. Pesquisadores da Meta descobriram que adolescentes que relataram que o Instagram os fazia se sentir mal com seus corpos viam significativamente mais conteúdo relacionado a transtornos alimentares do que aqueles que não relataram o mesmo, informou a Reuters em outubro.

Adam Mosseri, chefe do Instagram, testemunhou na semana passada que desconhecia um estudo recente da Meta que não mostrava nenhuma ligação entre a supervisão dos pais e a atenção dos adolescentes ao seu próprio uso das redes sociais. Adolescentes com circunstâncias de vida difíceis disseram com mais frequência que usavam o Instagram habitualmente ou sem intenção, de acordo com o documento apresentado no julgamento.

O advogado de Meta disse aos jurados no julgamento que os registros de saúde da mulher mostram que seus problemas decorrem de uma infância conturbada e que as redes sociais eram uma válvula de escape criativa para ela.