Em resposta à ameaça dos EUA, Irã diz que fará retaliação imediata

247 - O Irã afirmou que suas forças armadas estão preparadas para responder “imediata e vigorosamente” a qualquer ataque dos Estados Unidos, num momento de grave tensão entre Teerã e Washington. A declaração foi feita logo após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterar nas redes sociais que os EUA estão prontos para usar força militar e pressionar o Irã a aceitar um novo acordo nuclear, informa a Al Jazeera.

De acordo com o canal, o alerta iraniano veio depois que Trump publicou mensagens nas quais afirma que uma “massiva armada” norte-americana, liderada pelo porta-aviões USS Abraham Lincoln, está se dirigindo rapidamente à região e que os EUA poderiam empregar violência se necessário.

Fontes diplomáticas ouvidas pela Al Jazeera indicam que os líderes iranianos reforçaram a linha de que irão defender sua soberania caso os EUA ataquem primeiro, enquanto Trump condiciona qualquer ação militar à disposição de Teerã em firmar um acordo “justo e equitativo” que limite seu programa nuclear.

Em Teerã, autoridades repetiram que a República Islâmica não aceitará imposições externas e que a defesa do país está organizada para responder prontamente a qualquer agressão, reforçando mensagens similares emitidas por altos comandantes do Corpo da Guarda Revolucionária nas últimas semanas.