Irã diz estar aberto a negociações com os EUA contra crise e tensões

247 - O presidente do parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou em entrevista à CNN Brasil que Teerã está disposto a negociar com os Estados Unidos, desde que as conversas sejam “genuínas” e sem condições impostas. A declaração foi feita no contexto de um clima de tensão elevada entre os dois países, com o aumento da presença militar americana no Oriente Médio.

Ghalibaf disse que o Irã está aberto ao diálogo, mas levantou dúvidas sobre as intenções americanas ao afirmar que não acredita que este seja “o tipo de conversa que o presidente dos Estados Unidos busca”, sugerindo que Washington estaria mais interessado em impor sua vontade do que em uma negociação verdadeira.

Durante a entrevista, Ghalibaf associou a postura americana a um histórico de pressões: “Se não for uma conversa genuína, não há razão para participarmos de algo que não leva a nenhum resultado prático.”

A fala do presidente do parlamento ocorre em um momento em que os Estados Unidos aumentaram sua presença militar na região, com um grupo de batalha liderado pelo porta-aviões USS Abraham Lincoln no Oriente Médio como parte de um esforço para dissuadir possíveis ações hostis do Irã.

Ghalibaf também comentou sobre a crise interna no Irã, originada pelos protestos que se espalharam pelo país. Questionado sobre os números de mortos durante as manifestações, ele atribuiu as perdas a um “plano concebido inteiramente fora do país” e responsabilizou agentes estrangeiros pela escalada de violência.

O presidente do parlamento iraniano prometeu ainda que o governo não recuará na busca por justiça pelos agentes de segurança mortos durante os protestos e deixou claro que pressões internacionais, incluindo sanções e ameaças militares, seriam apontadas por Teerã como fatores que agravam os problemas econômicos do país.

A entrevista de Ghalibaf destacou a postura cautelosa de Teerã em relação ao diálogo com Washington, apesar de, em outras ocasiões, autoridades iranianas terem sinalizado abertura para negociações nucleares com os Estados Unidos desde que conduzidas com respeito e sem pré-condições consideradas injustas por Teerã.

Especialistas observam que, apesar de declarações de abertura ao diálogo, o clima de desconfiança mútua e a intensificação de manobras militares dificultam a retomada efetiva de conversas diplomáticas sobre questões nucleares e de segurança entre Irã e Estados Unidos.

A declaração de Ghalibaf sublinha a complexidade das relações entre Irã e Estados Unidos em um momento de profundas divisões políticas e militares, com desafios substanciais para qualquer avanço nas negociações diretas ou indiretas.