Embaixador dos EUA na ONU tenta justificar ataque ao Irã com suposta tentativa de assassinato de Trump

247 - O embaixador dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Mike Waltz, afirmou neste sábado (28) que um ataque dos EUA contra o Irã poderia ser justificado pela suposta tentativa de Teerã de assassinar o presidente americano, Donald Trump, no passado, informou a Sputnik.

"O Irã é responsável por uma série de ataques armados não provocados contra os Estados Unidos e Israel, violações da Carta da ONU e ameaças à paz e à segurança internacionais em todo o Oriente Médio. Chegou até mesmo a tentar assassinar o presidente dos EUA, o presidente Trump", disse Waltz em reunião do Conselho de Segurança da ONU.

Os EUA fizeram todos os esforços para chegar a um acordo com o Irã, mas Teerã "falhou" em aproveitar essa oportunidade, acrescentou Waltz.

"Os Estados Unidos fizeram todos os esforços para negociar uma resolução pacífica deste conflito com o Irã, mas o Irã não aproveitou essa oportunidade", disse ele.

Waltz também afirmou que os EUA rejeitam as alegações do Irã de que sua operação militar não está em conformidade com o direito internacional.

"Os Estados Unidos rejeitam veementemente essa afirmação ridícula e, francamente, farsesca de que as ações dos EUA são incompatíveis com o direito internacional", disse Waltz.

Israel

O embaixador de Israel nas Nações Unidas, Danny Danon, afirmou que a operação contra o Irã foi realizada em conformidade com a Carta da ONU e o direito internacional.

"A operação foi realizada com o objetivo de proteger o povo de Israel no âmbito do conflito armado em curso entre Israel e o Irã, em consonância com a Carta da ONU e em conformidade com o direito internacional", disse Danon durante a reunião do Conselho de Segurança.

Danon também afirmou que a operação foi dirigida contra o governo iraniano, e não contra o povo.

"Deixem-me dirigir algumas palavras ao bravo povo do Irã. Vocês não são nossos inimigos. Esta operação não é dirigida a vocês. É dirigida a um regime que os silenciou, os aprisionou e investiu em mísseis e urânio enquanto sua economia sofre", destacou Danon.

No sábado, os EUA e Israel lançaram uma série de ataques contra alvos iranianos, incluindo Teerã, causando danos materiais e vítimas civis. O Irã lançou ataques retaliatórios de mísseis contra o território israelense, bem como contra infraestruturas militares americanas no Oriente Médio. (Com informações da Sputnik).