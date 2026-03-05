Erosão do direito internacional agrava instabilidade no Oriente Médio, afirma Kaja Kallas

247 - A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, afirmou que a atual instabilidade no Oriente Médio está diretamente relacionada ao enfraquecimento do direito internacional. Para ela, o cenário de turbulência observado na região reflete o impacto acumulado de ações unilaterais de grandes potências que vêm minando as regras que sustentam a ordem internacional.

As declarações foram feitas nesta quinta-feira (5) durante um discurso na Universidade de Zurique, na Suíça. Na avaliação da diplomata europeia, a deterioração das normas que regulam as relações entre países abriu espaço para violações recorrentes do direito internacional e para um ambiente global marcado por disputas de poder.

Durante a palestra, Kallas afirmou que o cenário de crise observado no Oriente Médio é resultado direto desse processo. “Hoje, o caos que vemos ao nosso redor no Oriente Médio é uma consequência direta da erosão do direito internacional”, disse.

A diplomata apontou que a invasão da Ucrânia pela Rússia contribuiu para estimular outros atores internacionais a agir sem receio de responsabilização. Segundo ela, a fragilização das regras multilaterais criou um ambiente no qual violações do direito internacional tendem a se repetir.

“Sem restaurar o direito internacional, juntamente com a responsabilização, estamos fadados a presenciar repetidas violações da lei, perturbações e caos”, afirmou.

Kallas também citou o papel da China nesse cenário, avaliando que Pequim estaria se beneficiando do enfraquecimento das normas internacionais para ampliar sua influência na região da Ásia-Pacífico e exercer pressão sobre economias europeias.

Ao abordar a política externa dos Estados Unidos, a chefe da diplomacia europeia afirmou que mudanças recentes em Washington tiveram impacto profundo nas relações internacionais. “A mudança na política externa de Washington abalou os alicerces da relação transatlântica, com repercussões em outras partes do mundo”, declarou, classificando esse efeito como “sísmico” para a ordem internacional.

Segundo Kallas, o mundo caminha para uma configuração marcada pela disputa direta entre potências. “A direção atual é uma nova ordem mundial caracterizada pela competição e pela política de poder coercitiva, uma ordem mundial dominada por um punhado de potências militares que visam estabelecer e assegurar esferas de influência”, afirmou.

O discurso ocorreu durante a Palestra Especial Churchill, realizada cerca de 80 anos após Winston Churchill discursar na mesma universidade e defender a criação de uma integração europeia mais ampla após a devastação da Segunda Guerra Mundial.