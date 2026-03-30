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      Espanha fecha espaço aéreo para aviões estadunidenses envolvidos nas agressões ao Irã

      Decisão foi anunciada por Margarita Robles, ministra da Defesa do país europeu

      Margarita Robles, ministra da Defesa da Espanha (Foto: Ritzau Scanpix/Thomas Traasdahl via REUTERS)

      247 - A Espanha proibiu o uso de seu espaço aéreo por aeronaves dos Estados Unidos envolvidas nas agressões ao Irã. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira (30) pela ministra da Defesa, Margarita Robles. As informações são da RFI.

      Segundo Robles, também não está autorizada a utilização de bases militares estadunidenses em território espanhol para operações ligadas ao conflito. A medida afeta diretamente a logística das operações militares dos Estados Unidos no Oriente Médio.

      De acordo com o jornal El País, bombardeiros tiveram de alterar suas rotas, contornando a Península Ibérica e entrando pelo estreito de Gibraltar. Com a restrição, aeronaves de combate e de reabastecimento não podem utilizar as bases de Rota, em Cádiz, e Morón de la Frontera, em Sevilha.

      Também está proibido o sobrevoo do território espanhol por aviões que partam de outros países, como França e Reino Unido. A única exceção prevista é para situações de emergência, nas quais o pouso ou o trânsito das aeronaves poderá ser autorizado. Esse ponto não foi detalhado pela ministra.

      Relações com os Estados Unidos

      O ministro das Relações Exteriores, José Manuel Albares, afirmou que não há indicação de sanções por parte dos Estados Unidos. Em entrevista, disse que a relação entre os dois países permanece "fluida".

      Na área econômica, o ministro Carlos Cuerpo destacou que as relações comerciais seguem os parâmetros estabelecidos pela União Europeia (UE). "A relação comercial bilateral entre a Europa e os Estados Unidos é determinada pelos acordos que são firmados", afirmou.

      Posição do governo espanhol

      O primeiro-ministro Pedro Sánchez se posicionou contra a guerra iniciada em 28 de fevereiro pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã. Ele classificou a ação como ilegal e equivocada. Após a decisão espanhola, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou interromper as relações comerciais com o país europeu.

      As bases de Rota e Morón são resultado de um acordo firmado entre Washington e Madri em 1953. Apesar da restrição ao uso no conflito atual, as demais operações previstas no acordo seguem mantidas.

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