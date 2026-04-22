Espanha lidera pressão para suspender acordo da União Europeia com Israel

247 - A Espanha assumiu a dianteira dentro da União Europeia ao pressionar pela suspensão do acordo com Israel, em meio a crescentes denúncias de violações de direitos humanos na Faixa de Gaza. A iniciativa, articulada com Irlanda e Eslovênia, busca adotar medidas mais firmes contra o governo israelense, incluindo a possível rescisão do Acordo de Associação entre o bloco europeu e Tel Aviv.

As informações foram divulgadas pelo correspondente Alberto García Watson, da HispanTV News, que destaca a liderança espanhola nesse movimento diplomático. Segundo ele, a proposta enfrenta forte resistência de países como Alemanha e Itália, enquanto Hungria e Áustria atuam para bloquear qualquer tentativa de impor sanções dentro da União Europeia.

De acordo com García Watson, a posição de Madri está fundamentada no Artigo 2 do acordo vigente com Israel, que estabelece o respeito aos direitos humanos como condição essencial para a manutenção das relações entre as partes. Diante das acusações de genocídio e das denúncias de graves violações em Gaza, o governo espanhol sustenta que não é possível manter relações normais com Israel nas atuais circunstâncias.

A movimentação evidencia divisões internas no bloco europeu sobre como responder à crise no Oriente Médio. Enquanto alguns países defendem uma postura mais rígida baseada em princípios humanitários, outros priorizam a manutenção das relações diplomáticas e comerciais com Israel, dificultando a construção de um consenso dentro da União Europeia.