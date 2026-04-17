"Lula carrega na voz a história de um continente", diz presidente da Espanha

247 - O presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, afirmou que Lula “carrega na voz a história de um continente” ao destacar a importância da parceria entre Brasil e Espanha em um cenário global marcado por incertezas. A declaração reforça o alinhamento entre os dois países em torno da defesa da democracia, da cooperação internacional e do multilateralismo.

A fala foi feita em publicação nas redes sociais nesta sexta-feira (17), após encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Barcelona. Na mensagem, Sánchez afirmou: “Há pessoas que carregam na voz a história de um continente. Lula é uma delas. Em um mundo que duvida e se fragmenta, Espanha e Brasil abrem uma nova etapa convencidos de que nossos países têm algo de que o mundo precisa: a força de construir pontes onde outros erguem muros".

Alinhamento entre Brasil e Espanha

Mais cedo, durante declaração conjunta à imprensa, Sánchez ressaltou que os dois governos compartilham valores fundamentais. “Os dois países e governos compartilhamos uma mesma visão de mundo, que está ancorada na defesa da democracia, da cooperação internacional, no respeito ao direito internacional, sobretudo aos direitos humanos, e na paz”, afirmou.

O presidente espanhol também destacou o compromisso conjunto com o fortalecimento do multilateralismo e a redução das desigualdades. “Nosso governos, assim como nossas sociedades, o que queremos é redobrar nossos esforços para trabalhar pela paz e por um multilateralismo reforçado e renovado”, disse.

Segundo ele, o foco da parceria inclui enfrentar desafios globais como a emergência climática e promover um desenvolvimento tecnológico com responsabilidade social. “Enquanto outros abrem feridas, o que queremos é fechá-las e curá-las”, declarou.

Defesa da paz e crítica à guerra

Na mesma ocasião, Lula reforçou sua posição histórica contra conflitos armados e destacou a convergência com a Espanha. “Meu caro amigo Pedro Sánchez, eu entendo perfeitamente quando você diz ‘não’ à guerra. Eu também disse não à guerra quando assumi a presidência em 2003”, afirmou.

O presidente brasileiro relembrou a recusa do país em participar da guerra do Iraque e enfatizou o compromisso com a justiça social. “Quando o então presidente dos Estados Unidos pediu que o Brasil participasse da guerra no Iraque, eu disse que a nossa guerra era outra. Lutamos por uma sociedade justa, onde todos possam ter uma vida plena”, disse.

Lula também destacou a importância do respeito à soberania e às regras internacionais. “Queremos um mundo onde a soberania e as regras do multilateralismo sejam respeitadas. Brasil e Espanha estão na mesma trincheira”, afirmou.

Ao final, o presidente brasileiro ressaltou que a cooperação entre os dois países representa uma alternativa ao extremismo. “Somos o exemplo de que é possível construir soluções para os problemas que nos afligem sem ceder às promessas vazias do extremismo”, concluiu.