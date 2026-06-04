EUA ampliam pressão contra imposto de serviços digitais no Brasil, admite Bessent

247 - O governo dos Estados Unidos intensificou a pressão sobre o Brasil e outros parceiros comerciais para que não adotem impostos sobre serviços digitais, conhecidos internacionalmente como Impostos sobre Serviços Digitais (DSTs, na sigla em inglês). A declaração foi feita nesta quinta-feira (4) pelo secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent.

Segundo a CNN Brasil, o integrante do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, citou nominalmente o Brasil ao detalhar a estratégia de Washington para enfrentar iniciativas tributárias que, na avaliação da Casa Branca, atingem de forma desproporcional empresas estadunidenses de tecnologia.

Brasil é citado em ofensiva dos EUA contra tributos digitais

Durante audiência na Câmara dos Representantes, Bessent afirmou que o governo americano atua para barrar a adoção desses tributos em diferentes regiões do mundo. "Estamos pressionando, seja na Europa, no Brasil, na Índia ou no Canadá, contra esses impostos sobre serviços digitais", declarou.

A fala evidencia que a tributação da economia digital segue como um dos principais temas da agenda comercial dos Estados Unidos. O governo estadunidense argumenta que essas medidas acabam incidindo principalmente sobre empresas sediadas no país, especialmente as gigantes do setor tecnológico.

Governo dos EUA defende interesses das big techs

Ao justificar a posição de Washington, Bessent destacou a relevância das empresas estadunidenses para o setor global de tecnologia e inovação. "Temos o maior ecossistema de tecnologia e inovação do mundo, e eles não podem tirar vantagem das nossas empresas", afirmou. Segundo o secretário, a defesa das companhias americanas faz parte das negociações comerciais conduzidas pelos Estados Unidos com seus parceiros internacionais.

Debate sobre tributação digital ganha dimensão global

A discussão sobre a tributação de serviços digitais tem avançado em diversos países nos últimos anos. Governos buscam mecanismos para ampliar a arrecadação sobre empresas que operam globalmente por meio de plataformas digitais, mas que frequentemente concentram seus lucros em jurisdições com regimes tributários mais favoráveis.

Para os Estados Unidos, entretanto, essas iniciativas podem representar um impacto significativo sobre suas empresas de tecnologia, que dominam boa parte do mercado global de serviços digitais.