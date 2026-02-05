EUA e Rússia buscam acordo para evitar fim de tratado de redução de armas nucleares

247 - Os Estados Unidos e a Rússia estão próximos de alcançar um acordo para estender o Tratado de Redução de Armas Estratégicas (New START), informou o site Axios nesta quinta-feira, citando fontes. O pacto nuclear expira nesta quinta-feira (5).

Segundo a reportagem, as negociações ocorreram nas últimas 24 horas em Abu Dhabi, e o plano preliminar ainda precisa da aprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do presidente da Rússia, Vladimir Putin.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, classificou o término do New START como um “momento grave para a paz e a segurança internacionais”.

Na quarta-feira, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou que o país parte do entendimento de que as partes do New START não estão mais vinculadas a quaisquer obrigações ou declarações simétricas com a expiração do tratado.

Em setembro, o presidente russo Vladimir Putin anunciou que a Rússia estava preparada para continuar cumprindo as restrições do New START por um ano após 5 de fevereiro de 2026. Ele explicou que as medidas para cumprir as limitações do tratado seriam efetivas caso os Estados Unidos agissem de forma recíproca. O presidente dos Estados Unidos classificou à época a proposta de Putin como uma boa ideia. (Com informações da Sputnik).