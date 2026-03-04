EUA preparam envio de bombardeiros B-2 para bases britânicas

247 - Bombardeiros furtivos B-2 da Força Aérea dos Estados Unidos devem pousar em bases militares britânicas nos próximos dias, em uma movimentação estratégica relacionada às tensões envolvendo o Irã. Autoridades ocidentais indicam que a operação faz parte de um reforço militar planejado para ampliar a capacidade de resposta na região.

As aeronaves devem ser posicionadas em duas instalações consideradas estratégicas: a base de Diego Garcia, localizada no Oceano Índico, e a base aérea RAF Fairford, no Reino Unido. Ambas estariam sendo preparadas para receber os bombardeiros de longo alcance, conhecidos por sua capacidade de penetrar sistemas de defesa aérea e realizar ataques de alta precisão.

Autorização britânica amplia cooperação militar

O deslocamento das aeronaves ocorre após uma mudança na postura do governo britânico liderado pelo primeiro-ministro Keir Starmer, que autorizou o uso de bases da Real Força Aérea britânica em Chipre por forças militares dos Estados Unidos.

Em comunicado divulgado na noite de domingo (data não especificada), Starmer afirmou que a autorização foi concedida para um objetivo restrito.

Segundo ele, a decisão atende a um “propósito defensivo específico e limitado”, voltado à proteção de aliados britânicos e norte-americanos no Oriente Médio diante do agravamento das tensões regionais.

Explosão registrada em base militar

Poucas horas após o anúncio da autorização, surgiram relatos de uma grande explosão na base aérea RAF Akrotiri, também localizada em Chipre. A instalação está entre as bases britânicas a partir das quais aeronaves dos Estados Unidos poderão operar.

As informações disponíveis até o momento não detalham a causa da explosão nem indicam se houve danos estruturais significativos ou vítimas.

Reforço estratégico na região

Os bombardeiros B-2 são considerados uma das plataformas mais avançadas da aviação militar norte-americana. Projetadas para missões de longo alcance e alta precisão, essas aeronaves possuem tecnologia furtiva que reduz sua detecção por radares.